¸½Ìò¤¿¤Á¤«¤é¸«¤¿MVP¤ä²áÂçÉ¾²Á¡¢²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¡©¡¿NBAÁª¼êÅêÉ¼·ë²Ì②Áª¼êÊÔ
¡¡NBA¤Î2024－25¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¥¢¥¦¥©ー¥É¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë100Ì¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç¼õ¾Þ¼Ô¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£MVP¤ä¿·¿Í²¦¡¢ºÇÍ¥½¨¼éÈ÷Áª¼ê¾Þ¡ÊDPOY¡Ë¡¢ºÇÍ¥½¨¥·¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥ó¾Þ¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥©ー¥É¤Ï¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÅêÉ¼¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥³ー¥È¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¾å½Ü¤«¤é4·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤ÆNBA¤ÎÁ´30¥Áー¥à·×158Ì¾¤Ø¼ÁÌä¤·¤¿¡ÈÁª¼êÅêÉ¼¡É¤Î·ë²Ì¤ò4·î23Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö22Æü¡Ë¤Ë¸ø³«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ìー¥äーÊÔ¤ÎÁª¼êÅêÉ¼·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢¡¢£¡ØThe Athletic¡Ù¤¬¸ø³«¤·¤¿Áª¼êÅêÉ¼·ë²Ì¡Ê¥×¥ìー¥äーÊÔ¡Ë
¡¦º£¥·ー¥º¥ó¤ÎMVP¤ÏÃ¯¡©
£±°Ì.¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡Ë¡§56.1%
£²°Ì.¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¡Ê¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡Ë¡§37.4%
£³°Ì.¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§1.9%
ー°Ì.¥É¥Î¥Ð¥ó¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡Ê¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡§1.9%
£µ°Ì.¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¡§1.3%
¢¨155Áª¼ê¤¬ÅêÉ¼
MVPÉôÌç¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー[¼Ì¿¿]=Getty Images
¡¦º£¤«¤é5Ç¯¸å¤Ë¥êー¥°¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¡©
£±°Ì.¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¡Ê¥¹¥Ñー¥º¡Ë¡§54.3%
£²°Ì.¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¡§13.8%
£³°Ì.¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡Ë¡§10.9%
£´°Ì.¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§6.5%
£µ°Ì.¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¡§2.9%
£¶°Ì.¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Ð¥ó¥±¥í¡Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ë¡§2.2%
ー°Ì.¥±¥¤¥É¡¦¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¡Ê¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¡Ë¡§2.2%
ー°Ì.¥¸¥ã¡¦¥â¥é¥ó¥È¡Ê¥°¥ê¥º¥êー¥º¡Ë¡§2.2%
¢¨138Áª¼ê¤¬ÅêÉ¼
¡¦¥êー¥°¤ÇºÇ¤â²áÂçÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¡©
£±°Ì.¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¡Ê¥Ú¥¤¥µー¥º¡Ë¡§14.4%
£²°Ì.¥ë¥Ç¥£¡¦¥´¥Ù¥¢¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¡§10.0%
£³°Ì.¥È¥ì¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¡Ê¥Ûー¥¯¥¹¡Ë¡§8.9%
£´°Ì.¥¸¥ßー¡¦¥Ð¥È¥éー¡Ê¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡§5.5%
£µ°Ì.¥Ö¥é¥Ã¥É¥êー¡¦¥Óー¥ë¡Ê¥µ¥ó¥º¡Ë¡§4.4%
ー°Ì.¥É¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥°¥êー¥ó¡Ê¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡§4.4%
ー°Ì.¥¸¥ã¡¦¥â¥é¥ó¥È¡Ê¥°¥ê¥º¥êー¥º¡Ë¡§4.4%
ー°Ì.¥¸¥å¥ê¥¢¥¹¡¦¥é¥ó¥É¥ë¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¡§4.4%
£¹°Ì.¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¨¥ó¥Óー¥É¡Ê¥·¥¯¥µー¥º¡Ë¡§3.3%
10°Ì.¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§2.2%
ー°Ì.¥Ç¥£¥í¥ó¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë¡§2.2%
ー°Ì.¥Ýー¥ë¡¦¥¸¥çー¥¸¡Ê¥·¥¯¥µー¥º¡Ë¡§2.2%
ー°Ì.¥¿¥¤¥éー¡¦¥Òー¥íー¡Ê¥Òー¥È¡Ë¡§2.2%
ー°Ì.¥É¥ê¥åー¡¦¥Û¥ê¥Çー¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§2.2%
ー°Ì.¥¸¥ã¥ì¥ó¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óJr.¡Ê¥°¥ê¥º¥êー¥º¡Ë¡§2.2%
ー°Ì.¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¡§2.2%
ー°Ì.¥«¥¤¥ë¡¦¥¯ー¥º¥Þ¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§2.2%
ー°Ì.¥É¥Þ¥ó¥¿¥¹¡¦¥µ¥Ü¥Ë¥¹¡Ê¥¥ó¥°¥¹¡Ë¡§2.2%
ー°Ì.¥¶¥¤¥ª¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥½¥ó¡Ê¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¡Ë¡§2.2%
ー°Ì.³ºÅö¤Ê¤·¡§2.2%
¢¨90Áª¼ê¤¬ÅêÉ¼
¡¦¥êー¥°¤ÇºÇ¤â²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¡©
£±°Ì.¥±¥¤¥É¡¦¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¡Ê¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¡Ë¡§8.8%
£²°Ì.¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§7.4%
£³°Ì.¥Îー¥Þ¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¡§4.4%
£´°Ì.¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¥Ö¥¹¡Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¡§3.7%
£µ°Ì.¥É¥ê¥åー¡¦¥Û¥ê¥Çー¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§2.9%
ー°Ì.¥¸¥ã¥ì¥ó¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óJr.¡Ê¥°¥ê¥º¥êー¥º¡Ë¡§2.9%
£·°Ì.¥ëー¥²¥ó¥Ä¡¦¥Éー¥È¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡Ë¡§2.2%
ー°Ì.¥È¥ì¥¤¡¦¥Þー¥Õ¥£ー3À¤¡Ê¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¡Ë¡§2.2%
ー°Ì.¥Ú¥¤¥È¥ó¡¦¥×¥ê¥Á¥ãー¥É¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§2.2%
ー°Ì.¥±¥¤¥½¥ó¡¦¥¦¥©ー¥ì¥¹¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡Ë¡§2.2%
ー°Ì.¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¦¥£¥®¥ó¥º¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡Ë¡§2.2%
ー°Ì.¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡Ë¡§2.2%
13°Ì.¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥¢¥ì¥ó¡Ê¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡§1.5%
ー°Ì.¥Ç¥Ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡Ë¡§1.5%
ー°Ì.¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§1.5%
ー°Ì.¥È¥¥¥Þ¥Ë¡¦¥«¥Þ¥é¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡Ë¡§1.5%
ー°Ì.¥À¥¤¥½¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¡Ê¥Ûー¥¯¥¹¡Ë¡§1.5%
ー°Ì.¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥°¥êー¥ó¡Ê¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë¡§1.5%
ー°Ì.¥¿¥¤¥éー¡¦¥Òー¥íー¡Ê¥Òー¥È¡Ë¡§1.5%
ー°Ì.¥¿¥¤¡¦¥¸¥§¥íー¥à¡Ê¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡§1.5%
ー°Ì.¥Ê¥¸¡¦¥Þー¥·¥ã¥ë¡Ê¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§1.5%
ー°Ì.¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Þ¥¯¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¡§1.5%
ー°Ì.¥Ê¥º¡¦¥êー¥É¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¡§1.5%
ー°Ì.¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§1.5%
ー°Ì.¥¢¥á¥ó¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡Ê¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë¡§1.5%
ー°Ì.¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥ï¥°¥Êー¡Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ë¡§1.5%
¢¨136Áª¼ê¤¬ÅêÉ¼
¡ÚÆ°²è¡Û¥×¥ìー¥ª¥Õ2ÀïÌÜ¤Ç¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¡ª