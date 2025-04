go!go!vanillasが、2025年5月20日〜22日にフランス・パリにて開催される<Oberkampf Music Festival 2025>に出演することが決定した。同イベントには世界各国から期待の新進アーティストが集結する中、日本から唯一の出演アーティストとしてgo!go!vanillasがラインアップ入りした。バニラズは、イギリス・ブライトンで開催される音楽フェスティバル<The Great Escape 2025>への出演も決定している。詳しいライブスケジュールや、出演日などは追って発表されるとのこと。海外公演については先んじて5月5日に韓国にて<go!go!vanillas presents READY STEADY go!go! vol.10 in Seoul 〜안녕하세요! 우리는 고!고!바닐라즈 입니다 ! !〜>が開催され、これがバニラズの初海外ワンマンライブとなる。

海外イベント出演情報



<Oberkampf Music Festival>開催日:2025年5月20日(火)〜22日(木)会場:Nouveau Casino(109 rue Oberkampf)Quartier Général Oberkampf(103 rue Oberkampf)Instagram:@oberkampfmusicfestival出演アーティスト一覧AMELIE FARREN / BALANCING ACT / BLAIR DAVIE / ESME EMERSON / JUDE YORK / KAYLA GRACE / MITCH SANDERS /BER / THE GUEST LIST / FEET / LAURIE WRIGHT / TWO TRAINS LEFT / ALLAN VÉDÉ / go!go!vanillas / and more...■Oberkampf Music Festivalは、世界中の注目アーティストが集結する都市型音楽フェスティバル。完全無料・予約不要で、誰でも気軽に楽しめる。会場はパリ11区の活気あふれるオベルカンフ地区。Nouveau Casino(ヌーヴォー・カジノ)とQuartier Général Oberkampf(カルティエ・ジェネラル)の2か所を舞台に、3日間にわたりライブを開催。■2021年にスタートし、地元フランスのみならず各国の新進アーティストを積極的にフィーチャーしてきた。パリのカルチャーシーンと密接につながりながら、若手ミュージシャンの登竜門として年々注目を集めている。過去にはフランス、ベルギー、イギリス、ドイツなどヨーロッパ各地のアーティストが出演。観客との距離が近いライブハウス形式を特徴とし、新たな音楽との出会いを提供する場として支持を広げてきた。<The Great Escape 2025>2025年5月14日(水)〜17日(土)イギリス・ブライトンにて開催https://greatescapefestival.com/出演者ページ一覧https://greatescapefestival.com/artists/ako/https://greatescapefestival.com/artists/bialystocks/https://greatescapefestival.com/artists/gogovanillas/https://greatescapefestival.com/artists/kroi/