JRAは、マイケル・ディー騎手に対し、4月26日より短期騎手免許を交付することを発表した。オーストラリアを拠点とするトップジョッキーの一人。今回が初来日となり東京開幕週からその腕に期待が高まる。

初来日で2ヶ月間の予定

●マイケル・ディー騎手

免許期間：4月26日（土）〜6月25日（水）まで

身元引受調教師：国枝栄（美浦）

契約馬主：DMMドリームクラブ株式会社

プロフィール：

1996年4月13日 ニュージーランド生まれ

身長173cm 体重54kg

2012年 ニュージーランド見習騎手免許取得

2015年 オーストラリア見習騎手免許取得

2016年 オーストラリア騎手免許取得

2022／23年シーズン成績 284戦33勝（オーストラリアVIC（Metro）6位）

2023／24年シーズン成績 402戦52勝（オーストラリアVIC（Metro）3位）

2024／25年シーズン成績 237戦32勝（オーストラリアVIC（Metro）7位）

注記：4月23日（水）時点

主なG1勝鞍（2023年以降）：

・2023年

ブルーダイヤモンドステークス

オーストラリアンギニー

クールモアクラシック

ザ・グッドウッド、サールパートクラークステークス（以上 オーストラリア）

・2024年

オールエイジドステークス（オーストラリア）

・2025年

ブルーダイヤモンドステークス（オーストラリア）

ニュージーランドダービー（ニュージーランド）