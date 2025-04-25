2025年のグラビアシーンで最注目株とされる福井梨莉華さんがアイドルグラビア誌「BOMB Love Special 2025 #1」（ワン・パブリッシング）限定版の表紙＆付録ピンナップポスターに登場しました。



豊満なバストが武器の福井さんはこぼれんばかりのチューブトップ水着、弾けそうな黄色ビキニ、ワンピース水着など艶姿を披露。話題になること確実の14ページグラビアでは必見です。限定版の裏表紙は、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」に所属するちとせよしのさん。あふれ出るセクシーさで、変形ランジェリーも黒チューブ水着も大胆ワンピース水着も華麗に着こなしています。



【福井梨莉華さんプロフィル】 生年月日2005年1月12日 岐阜県出身 身⻑158cm体重45kg 足のサイズ24.5cm スリーサイズB90W59H86 ドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』（NHK）で女優デビュー。BS時代劇『おいち不思議がたり』（NHKBS）に出演。2024年9月にグラビアデビュー。各誌の表紙を飾る。趣味お菓子、パン作り、料理 特技バレーボール（6年間）