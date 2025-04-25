¡Ö¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×·Ã²ðÌò¡¦32ºÐÇÐÍ¥¡¡Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNSÌåÀä¡Ö2¿Í¤Î²ñÏÃ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾Ð¡×¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡©¡×¤Þ¤·¤íÌò¤Î»Ö¿å¿´²»¤È¤ª½Ð¤«¤±
à¤Þ¤·¤í¤Á¤ã¤óá¤È¤Û¤Î¤Ü¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤Î³Þ¾¾¾(32)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×(¥Ç¥£¥¹¥Ë¡¼¥×¥é¥¹)¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Þ¾¾¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿»ÒÌò¤Î»Ö¿å¿´²»(11)¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¿©»ö¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥È¤À♡¤¢¤ì¡©Ì¼¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È¥Ç¡¼¥È¤À♡¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Î²ñÏÃ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾Ð¾Ð¾Ð¡×¡Ö¤³¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ï¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡©¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÎÊý¤¬Âç¿Í¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¿©¤Ù¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö·Ã²ð¤È¤Þ¤·¤í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ªÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤Þ¤·¤í¤Á¤ã¤ó¤ò¸åÆ£²È¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤Ç¤¹¤«¡©¾Ð¡×¡Ö·Ã²ð¤È¤Þ¤·¤í¤Á¤ã¤ó¤¬¡£Âç¸ç¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³Þ¾¾¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¤Ç¶¡²ÖÂ¼¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¸åÆ£²È¤Î¼¡´üÅö¼ç¡¦¸åÆ£·Ã²ðÌò¤Ç½Ð±é¡£»Ö¿å¤ÏÌø³ÚÍ¥Ìï¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î°¤ÀîÂç¸ç¤ÎÌ¼¡¢°¤Àî¤Þ¤·¤íÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£