Ìµ¿Í±Ä¶È¡ÖchocoZAP¡×¥í¥Ã¥«¡¼¤«¤é¸½¶â10Ëü±ß¤Ê¤ÉÆþ¤Ã¤¿½÷À¤ÎºâÉÛÅð¤ó¤À¤« ÃË¡Ê26¡ËÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£ Í¾ºáÄ´¤Ù¤ë¡¡Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è
Ìµ¿Í±Ä¶È¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤«¤é½÷À¤ÎºâÉÛ¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï·¬»Ò¹âÀ¡ÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤Ç¡¢Àè·î28Æü¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤«¤é¡¢¸½¶â10Ëü±ß¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿½÷À¡Ê71¡Ë¤ÎºâÉÛ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÌµ¿Í±Ä¶È¤¹¤ë¡ÖchocoZAP²¼¹â°æ¸ÍÅ¹¡×¤Ç¡¢ÍøÍÑµÒ¤ÏÅö»þ2¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë·¬»ÒÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥à¤ò300²ó°Ê¾åÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍøÍÑ»þ´Ö¤¬10Ê¬°ÊÆâ¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÀàÅðÌÜÅª¤Ç¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼þÊÕ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤¬30·ï¶á¤¯³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Í¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£