インテルは今夏の移籍市場で新たなDF獲得に動くようだ。



『Tuttomercatoweb』によると、マンチェスター・ユナイテッドに所属するオランダ代表DFマタイス・デ・リフトにインテルが興味を示しているという。



アヤックスの下部組織出身であるデ・リフトは2017年1月に同クラブのトップチームに昇格すると、10代ながら主将を担うなど公式戦通算117試合に出場。その後はユヴェントスやバイエルン・ミュンヘンといったビッグクラブを渡り歩き、今季からマンUに加入。ここまではプレミアリーグで28試合に出場しており、2ゴールを記録するなど躍動している。





De Ligt out of nowhere @FCBayernEN || #UCL pic.twitter.com/DgvdNwBbLu