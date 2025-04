世界最大のアイドルフェスティバル「TOKYO IDOL FESTIVAL」から誕生したグラビアの祭典「TOKYO GRAVURE IDOL FESTIVAL」(以下、TGIF)と週刊プレイボーイによる連動企画「春のTGIF週プレ賞2025」が今年も開催! 4/23、24の2日間で、総勢100名以上の水着美女が会場に集結!

さらに4/25より、撮り下ろし&デジタル写真集発売をかけた週プレとのコラボ「春のTGIF 週プレ賞 2025」投票イベントを実施します。(詳細は特設ページをご覧ください)

本記事では、投票に先駆けて週プレTGIF取材班が現場で発掘した"バズ確ガールズ"たちをご紹介。あなたの新たな推しメンが見つかるかも!?

【写真】未来のグラビアスターはここから生まれる!

■「週プレ賞」参加アイドルの中から見つけた"バズ確ガール"

真白雪澄

見た瞬間にこの子は売れる!と思わされた逸材。こんなに可愛い顔してるのに、まさかの天然Gカップって......ちゃんとすごいな! グラビア適性が高すぎます。ちなみにお酒が大好きだそうで、一杯目は生ビール、二杯目はハイボール、三杯目は芋の水割りという最高なラインナップを教えてくれました(編集・ツルタ)

◯真白雪澄(ましろ・ゆず)

●2004年3月22日生まれ/埼玉県出身/身長160cm/血液型O型

趣味はハチワレ集め、ディズニー、寝ること 特技は書道(10年)、バスケ

公式X【@yuzu_mashiro_】

公式TikTok【@mashiro_yuzu】



愛森ちえ

皆勤美人お姉さん発見! TGIFには初回から参加しているという、可愛くてセクシーな愛森ちえさん。今はなんと営業の仕事をしているそう。それでもグランプリになることをあきらめず、TGIFドリームをつかむために戦い続ける彼女を応援せずにはいられません!(編集・クボタ)

◯愛森ちえ(まなもり・ちえ)

●10月27日生まれ/東京都出身/身長161cm/血液型AB型

趣味はお酒を飲むこと 特技は都道府県クイズ

公式X【@elsy__chie】

公式Instagram【@elsy__chie】



峯島叶夢(アイドルカレッジ)

今回のTGIF参加者の中で一番背が高かったのではないでしょうか。圧倒的な頭身バランスでピックアップ不可避! 天真爛漫な全力笑顔、まさしく"ルーキー"な輝かしい存在感を放っていました。静止画も動画も映えるタイプだと思うので、これからの活躍に期待が膨らみます(編集・金髪)

◯峯島叶夢(みねじま・かのん)

●2006年5月31日生まれ/千葉県出身/身長169cm/血液型A型

趣味はTikTok、ライブ配信 特技は歩きながらあみこみ

公式X【@ic_kanon】

公式TikTok【@ic_kanon】



由利美桜(miao)

美しい桜と書いて美桜。その名の通りの衣装で、由利さんがいると現場が爽やかな雰囲気になりました。この笑顔にみなさん癒されること間違いなし!(カメラマン・後野順也)

◯由利美桜(ゆり・みお)

●2002年4月9日生まれ/千葉県出身/身長161cm/血液型AB型

趣味は読書(色んなジャンルOK!) 特技はウィンク、子どもの相手(保育)

公式X【@miao_Yurimio】

公式TikTok【@miomiao.409】

■今回の「週プレ賞」には参加に至らずだったものの、注目すべき「NEXTバズ確ガール」もご紹介!



木村夢叶

Xで万バズを連発する美女がTGIF参戦! すでに週プレで撮り下ろし経験アリということで、放つオーラがレベチすぎる......! 実際にお会いしても"低身長童顔巨乳界のニューヒロイン"のキャッチコピーに嘘偽りなしのかわいさとスタイルでした。今後もグラビア界を賑わせてくれそうで楽しみ♪(編集・金髪)

◯木村夢叶(きむら・ゆめか)

●2006年3月6日生まれ/北海道出身/身長148

公式X【@yumekacyan】

公式Instagram【@yuyuyucyan__】



羽純あやか(I MY ME MINE)

結局ウサギしか勝たん! イースターにちなんで、うさ耳がキュートな衣装で登場した羽純あやかさん。結局これなんですよね〜。ビジュアル満点の彼女が所属するアイドルグループ「I MY ME MINE」の活動も気になりすぎる!(ライター・クボタ)

◯羽純あやか(はすみ・あやか)

●1月4日生まれ/東京都出身/身長156cm/血液型B型

趣味はディズニー 特技は睡眠(?)

公式X【@Ayaka_IMMM】

公式Instagram【@a__hsm.4】





夏乃さやか(ニーキューオメガ)

趣味はいっぱい汗をかくことという夏乃さん。ライブでは前髪も襟足もびしょびしょになります...って大丈夫!? でもそんな姿にファンの皆さんは元気をもらってるんですよね、わかります。去年から自炊を始めて、今では得意料理は肉じゃが。そのうちきっと汗だくで料理配信しているところを見られるかも!?(編集・ツルタ)

◯夏乃さやか(かの・さやか)

●千葉県出身/身長163cm

趣味は映画、ミュージカル、舞台鑑賞、いっぱい汗をかくこと 特技はゲームと料理

公式X【@Q2Q_KANO】

公式Instagram【@kanosayaka】

***

果たして未来のグラビアスターは誰の手に!? 4/25から「週プレグラジャパ!」のイベント特設ページにて始まる投票に、ぜひぜひご参加ください!

取材・文/TGIF週プレ取材班 撮影/後野順也