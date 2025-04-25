2025Ç¯¤ÎŽ¢J1Ž£¤¬"Í½ÁÛ³°¤ÎÃÄ»Ò¾õÂÖ"¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É¬Á³
¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ëº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£µ¨¤ÎJ1¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ê»£±Æ¡§º£°æ¹¯°ì¡Ë
¤«¤Ä¤Æ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢¾¾ËÜ»³²í¤Î3¥Á¡¼¥à¤òJ1¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢2020Ç¯¤«¤é4Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Çµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤ÎÍ×¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢À¶¿å¤ÎÈ¿Ä®¹¯¼£¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë·ó¥µ¥Ã¥«¡¼»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤¬¸Ø¤ëÃÎ¾¤ËJ¥ê¡¼¥°¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¸åÊÔ¡§Èá´ê¤ÎWÇÕÍ¥¾¡¤ØŽ¤Ž¢¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñŽ£À¶¿åÉü³è¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë"ÃÎ¾"È¿Ä®¹¯¼£¤ÎÄ©Àï
Á´ÆüÄø¤Î4Ê¬¤Î1¤¬½ªÎ»¤·¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ1¡£2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤ÈÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤äÌ¾Ìç¡¦²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬³«Ëë¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë°ìÊý¡¢2010Ç¯Âå¤ÏJ1¤ÈJ2¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤¿µþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤ä¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬¼ó°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨J1¤Ë½é»²Àï¤·¤¿¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ä3Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤â¾å°Ì¤ËÌö¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡ÖÃÄ»Ò¾õÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
À¶¿å¤ÎÈ¿Ä®GM¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦J¥ê¡¼¥°¤ÎÌî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Î»×ÏÇ¤È¤ÏµÕ¤ÎÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¥¨¥ê¥¢¥¹¤È¥¢¥ó¥í¥Ú¤Î¹¥ÉÔÄ´¤¬Ê¬¤±¤¿ÌÀ°Å
¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êº®ÆÙ¤È¤·¤¿¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£È¿Ä®GM¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¤¬¡Ö³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Î¹×¸¥ÅÙ¡×¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö4·î20Æü¤ÎÂè11Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿µþÅÔ¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç8¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾ÅÆî»þÂå¤Ë¼«Ê¬¤Î²¼¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ç¥¦¡¦¥¥¸¥§´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢¡ØJ1¤ÏJ2¤è¤ê¤â´ÆÆÄ¤Î¿§¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¥ê¡¼¥°¡£¤à¤·¤í¡¢Áª¼ê¸Ä¡¹¤Î¼ÂÎÏº¹¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ù¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Î¤«¤Ë¡¢µþÅÔ¤Î¥¨¥ê¥¢¥¹¤ä¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤Ç¤¤ëÆ¬È´¤±¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡Íø¤Î³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡£µÕ¤Ë²£ÉÍFM¤Ï¡¢ºòÇ¯ÆÀÅÀ²¦¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç1¥´¡¼¥ë¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÄãÌÂ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ï½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤â¤¦1¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î·ÑÂ³À¡×¤À¡£
µþÅÔ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ê¡²¬¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢2010Ç¯Âå¤Ï¡È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥¯¥é¥Ö¡É¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢µþÅÔ¤Ï2021Ç¯¤Ë¥Á¥ç¥¦´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ1Ç¯¤ÇJ1¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢º£µ¨¤Ç4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¡²¬¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø»á¡Ê¸½¡¦Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì´ÆÆÄ¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿2020Ç¯¤ËJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¡¢2021Ç¯¤«¤é5Ç¯Â³¤±¤ÆºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ°Ì¤ò»à¼é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Èà¤é¤Ï2023Ç¯YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÃÏ°Ì¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆJ1¤ËÄ¹¤¯µïÂ³¤±¤ë¤È¡¢¼Á¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿´ðÈ×ºî¤ê¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
µþÅÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÀî粼ñ¥ÂÀ¡¢²¤½£¿ô¥«¹ñ¤Ç¹ñºÝ·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¸¶ÂçÃÒ¤ä±üÀî²íÌé¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ãå¼Â¤Ë¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¤âº°ÌîÏÂÌé¤é¡È°ã¤¤¤òºî¤ì¤ëÁª¼ê¡É¤¬¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£µ¨¤ÏÂ¾¥Á¡¼¥à¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¸«ÌÚÍ§ºÈ¤äÌ¾¸Å¿·ÂÀÏº¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤â²ÃÆþ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ç8Ç¯´ÖJ1¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÅÆî¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ê¥Á¡¼¥àºî¤ê¡×¤¬´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ö¾ð
¾¾ËÜ»³²í¤Ç¤Î´ÆÆÄ·Ð¸³¤«¤éÈ¿Ä®»á¤¬´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
È¿Ä®GM¤¬¤³¤¦¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¤Î¤â¡¢2015Ç¯¤È2019Ç¯¤Ë2ÅÙ¡¢J1¤Ë¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢1Ç¯¤Ç¹ß³Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¾ËÜ»³²í»þÂå¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
Åö»þ¤Î¾¾ËÜ»³²í¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ¤Ç¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÎÏÁª¼ê¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¿§¤è¤¤ÊÖ»ö¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£È¿Ä®»á¤¬Ä¾¡¹¤Ë½Ð¸þ¤¤¤ÆÀâÆÀ¤·¤Æ¤â¡Ö¥Î¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤â¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¿·Å·ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¹ß³Ê¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¤¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÍË¾¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤ò½¸¤á¤é¤ì¤º¡¢1Ç¯¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¦´ÑµÒ¼ýÆþ¤â¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ½Ì¾®·¹¸þ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢Éé¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤È¤ÏµÕ¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¹±¾ïÅª¤ËºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡£¤ï¤ì¤ï¤ìÀ¶¿å¤âº£Ç¯¤«¤é¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÄËÀÚ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤«¤é»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡×¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤¢¤ëÀ¶¿å¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò±é¤¸¡¢1996Ç¯¤Ë¤ÏJ¥ê¡¼¥°¥ä¥Þ¥¶¥¥Ê¥Ó¥¹¥³¥«¥Ã¥×¤ò½éÀ©ÇÆ¡£2¥¹¥Æ¡¼¥¸À©¤À¤Ã¤¿1999Ç¯¤Ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2001Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2002Ç¯¸µÃ¶¤ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Ç±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤òÇË¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹Äó¶¡¡Ë
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸·¤·¤¤»þÂå¤ËÆÍÆþ¡£Ä¹Ã«Àî·òÂÀ´ÆÆÄ¡Ê¸½¡¦Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¡Ë¤¬Î¨¤¤¤¿2005¡Á2010Ç¯¤Ë¤Ï²¬ºê¿µ»Ê¡Ê¸½¥Ð¥µ¥é¡¦¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê·æ½Ð¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2010Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈJ1²¼°Ì¤¬Â³¤¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Ë½é¤ÎJ2¹ß³Ê¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Íâ2016Ç¯¤Ë¤Ï1Ç¯¤ÇJ1Éüµ¢¡£2017¡Á2022Ç¯¤Þ¤Ç6¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2023¡Á2024Ç¯¤òJ2¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤Ï¤¤¤¤Î®¤ì¤ò°Ý»ý¤·¡¢½øÈ×12»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ5¾¡3Ê¬4ÇÔ¤È¡¢ÇòÀ±¤¬Àè¹Ô¤¹¤ëÁ°¸þ¤¤Êµ¡±¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2023Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë½©ÍÕÃé¹¨´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡Ø¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¡Ë¤Ê¥Á¡¼¥àºî¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢25ºÐ°Ê²¼¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯²Æ¤ËÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç²Ã¤ï¤ê¡¢º£µ¨¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î±§ÌîÁµÅÍ1¿Í¡£2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¹âÌÚÁ©¤ä2006Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¾¸¶¸»¼ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ê°éÀ®ÉôÌç¡Ë°é¤Á¤ÎÁª¼ê¤â»î¹ç¤Ë¤ÏÍí¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÀäÂÐÅª¤Ê¼ç¼´¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
6·î¤Ë37ºÐ¤Ë¤Ê¤ë´¥µ®»Î¤Î¤è¤¦¤Ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¡¢ºÆÍèÇ¯¤ÈÀè¤ò¸«¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤ò¶¯¤¯´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¼ã¼ê¤ÎÄì¾å¤²¤ØÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤Æ»
È¿Ä®GM¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÄì¾å¤²¤ÎÃÙ¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¡£ºòÇ¯¤Þ¤ÇJFAµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌäÂê¤òÄ¾»ë¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿º£¤Ï¡¢¤½¤Î²ÝÂê¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯²þÁ±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¶¿å¤â¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é¤Ï²áµî¤Ë¤Ï2002Ç¯Æü´Ú¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿»ÔÀîÂçÍ´¡Ê¸½¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¸½¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦ËÌÀî¹ÒÌé¤â¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¡£Ç¯ÂåÊÌÂåÉ½¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÀ¶¿å½Ð¿ÈÁª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¶áÇ¯¤ÏºÍÇ½¤¢¤ë¼ã¼ê¤¬ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢È¿Ä®»á¤¬¥¯¥é¥ÖÆþ¤ê¤·¤¿ºòÇ¯¤«¤é¥Æ¥³Æþ¤ì¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥æ¡¼¥¹¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»ØÆ³¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¸¦½¤²ñ¤òÊ£¿ô²ó¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÀþ¹ç¤ï¤»¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ëÀ¾¸¶¤òÎã¤Ëµó¤²¤ë¤È¡¢90Ê¬´Ö¤ÎÃæ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤ËÍí¤à¥·¡¼¥ó¤Ï²¿ÅÙ¤«¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡Ë¤ä1ÂÐ1¤Î¼éÈ÷¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Î¤¦¤Á¤«¤éÅ°Äì¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Á´ÂÎ¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¶ÊÀþ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥È¥Ã¥×¤ÎJ1ÄêÃå¡¢¾å°ÌÌö¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ëÈ¿Ä®GM¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤Ï¡¢¾ÅÆî¤«¤é±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ò·Ð¤Æ¡¢¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¡Ë¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä1Éô¡Ë¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¡Ë¤È²Ú¡¹¤·¤¤ÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿±óÆ£¹Ò¤ä¡¢¾¾ËÜ»³²í¤«¤é¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¢¥Þ¥ê¥Æ¥£¥â¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¡Ë¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢²£ÉÍFM¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤òÂç¤¤¯³«²Ö¤µ¤»¡¢¸½ºß¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¡Ë¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄÂçÁ³¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
±óÆ£¤ÏÈ¿Ä®´ÆÆÄ¤¬¾ÅÆî¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿2010Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿Áª¼ê¡£Åö»þ17ºÐ¤À¤Ã¤¿¼ãÉð¼Ô¤Ï¡¢Æ±Ç¯¤ÎJ1²¦¼Ô¡¦Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹FW¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤ò¤¤¤¤Ê¤ê´°Éõ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°ÅÄ¤âÂ¸µ¤Îµ»½Ñ¤ËÆñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¸¥¿ÈÀ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¿·¿Í¤Îº¢¤«¤é½Ð¾ì¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢½ù¡¹¤Ë¿ô»ú¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢À¤³¦¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¼éÈ÷¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë±óÆ£¡Êº¸¡Ë¤È¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»ºÃæ¤ÎÁ°ÅÄ¡Êº¸¼Ì¿¿¡§REX¡¿¥¢¥Õ¥í¡¢±¦¼Ì¿¿¡§Colorsport¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
2¿Í¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ë¸«¤¿¡ÖÀ¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤Î¾ò·ï¡×
¡Ö¡Ê±óÆ£¡Ë¹Ò¤Ï¼ÂÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯ÎÏ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢Ä¹¿È¤À¤È¤«¡¢Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼IQ¡ÊÃÎÇ½»Ø¿ô¡Ë¤ò¤É¤ó¤É¤ó°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÁ°ÅÄ¡ËÂçÁ³¤Ï»³Íü³Ø±¡Âç³ØÉíÂ°¹â¹»¤«¤é¹âÂ´¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¡£Åö»þ¤«¤éµ¾À·¿´¤ä¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Î°Õ¼±¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£»ØÆ³¼Ô¤¬Í×µá¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÁÇÄ¾¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤âÀ¶¿å½Ð¿È¤À¤«¤é¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ïµ»½Ñ»Ö¸þ¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢¡Ø¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¡Ù¤¬²¿¤è¤ê¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡È´Å¤¨¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤â40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸Î¶¿¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò²þÁ±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥Õ¤ËÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤ò¤è¤êÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤É¤³¤í¡¦À¶¿åÉü³è¤Î¥«¥®¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
È¿Ä®GM¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Áª¼ê¤Î°éÀ®¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ®ÈÝ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¡£º£µ¨¹¥Ä´¤ÎµþÅÔ¤Ïµþ¥»¥é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î²¼¡¢¥¹¥«¥é¡¼¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò2006Ç¯¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÆüËÜÂåÉ½¾·½¸Îò¤Î¤¢¤ëµ×ÊÝÍµÌé¡Ê¥¢¥á¥ê¥«1Éô¡¦¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡Ë¡¢±üÀî¡¢Àî粼¤é¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ê¡²¬¤âÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¡¦¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦·æ½Ð¤·¤¿¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¤ÎÀ¶¿å¤Ï¤½¤ó¤ÊÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤â¶¯¤¤¤À¤±¤Ë¡¢°éÀ®´Ä¶¤Î²þÁ±¤ÏµÞÌ³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡Ê¸µÀî ±Ù»Ò ¡§ ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë