■映画『#真相をお話しします』



2025年4月25日(金)全国公開オフィシャルサイト：https://shinso-movie.jp/▼ストーリー多額の報酬をかけた生配信チャンネル“#真相をお話しします”スタート！あるビルの警備室で、パソコンの画面をのぞき込む２人の男たち。彼らは、あるチャンネルの生配信を今か今かと待っていた。生配信暴露チャンネル“#真相をお話しします”──そこで明かされるのは、あらゆるゴシップの真相。有名人の裏の顔、世間を騒がせたあの事件の報道されていない真実…。スピーカー(話し手)に選ばれし者はとっておきの真相の暴露と引き換えに観衆からの投げ銭を獲得する、一世一代の大勝負が繰り広げられる今一番ホットな場所。驚愕の暴露の数々に沸く観衆と、飛び交う高額の投げ銭。チャンネルが史上最大の盛り上がりを見せるなか、ついに警備室の男たちにスポットライトが当たり…今宵明かされるその真相、あなたも覗きたいと思いませんか？前代未聞の暴露(ゴシップ)系エンターテイメント開幕！▼キャラクター紹介・鈴木（大森元貴）：存在自体が謎めいた男あるビルの警備室で知り合った桐山と気が合い、共に話題の生配信チャンネル「#真相をお話します」を楽しむ。しかしその真の姿は●●。・桐山（菊池風磨）：過去に秘密を抱える警備員自身が心を閉ざすきっかけとなった体験を披露して、投げ銭で金儲けをしようと、スピーカーに願い出るが、●●になってしまう。・ヨガ教室経営者（中条あやみ）今話題の美人経営者。幼い時に●●。・「#真相をお話しします」チャンネル管理人（岡山天音）●●に頼まれてチャンネル主になる。・桐山の友人（伊藤健太郎）普段は温厚。恋愛の悩みを抱えて●●しまう。・桐山の親友（胗俊太郎）仕切り屋で女たらし。友情のために桐山を●●。・桐山の知人（齊藤京子）港区女子。●●中。・サラリーマン（綱啓永）元・家庭教師の営業。●●を目撃。・主婦（桜井ユキ）一戸建てに住む。●●している。・OL（田中美久）大金が必要でパパ活をしてるが、実は●●である。・タトゥーの男（原嘉孝）●●グループの一員。・美容室経営者（伊藤英明）娘のために、何度も●●したことがある・女子大生（福本莉子）独り暮らしがしたくて、●●を売る。▼作品概要企画・プロデュース：平野隆エグゼクティブプロデューサー：大脇拓郎原作：結城真一郎『＃真相をお話しします』（新潮文庫刊）脚本：杉原憲明監督：豊島圭介出演：大森元貴 菊池風磨中条あやみ 岡山天音／福本莉子 伊藤健太郎 胗俊太郎 綱 啓永 田中美久 齊藤京子 原 嘉孝桜井ユキ／山中 崇 秋元才加 大水洋介／伊藤英明主題歌：「天国」Mrs. GREEN APPLE (ユニバーサル ミュージック / EMI Records)制作：ツインズジャパン配給：東宝公開日：2025年４月25日(金)©2025 映画「#真相をお話しします」製作委員会X(旧 Twitter): ＠shinso_movieInstagram： ＠shinso_movieTikTok： ＠shinso_movie