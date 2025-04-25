Mrs. GREEN APPLE、映画『#真相をお話しします』主題歌「天国」配信決定＋コンテンツカレンダー発表
Mrs. GREEN APPLEが、デビュー10周年イヤー3曲目となる新曲「天国」を5月2日(金)午前0時にリリースすることを発表した。
同曲は本日25日に全国公開となった、大森元貴と菊池風磨がW主演を務める映画『#真相をお話しします』の主題歌。3月に音楽系メディア向けにタイトルも制作背景も明かされずに先行試聴の場が設けられSNSで拡散されたり、リリースよりも先んじるかたちで映画内でのみ聴くことができる期間があったりと、過去のミセスの新曲群とは明らかに異なるアプローチがためされてきた。同曲の異例・異質・異端ぶりの全貌が一週間後にはいよいよ明らかとなる。
この発表にあわせて、リリースへ向けて展開していくコンテンツカレンダーも発表された。明日からカバーアートやミュージックビデオのティザーフォト、ティザームービーが毎日夜9時に公開され、ミュージックビデオは5月2日(金)夜8時にYouTubeプレミア公開となる。
■Digital Single「天国」
映画『#真相をお話しします』主題歌
■映画『#真相をお話しします』
オフィシャルサイト：https://shinso-movie.jp/
▼ストーリー
多額の報酬をかけた生配信チャンネル“#真相をお話しします”スタート！
あるビルの警備室で、パソコンの画面をのぞき込む２人の男たち。彼らは、あるチャンネルの生配信を今か今かと待っていた。
生配信暴露チャンネル“#真相をお話しします”──そこで明かされるのは、あらゆるゴシップの真相。有名人の裏の顔、世間を騒がせたあの事件の報道されていない真実…。スピーカー(話し手)に選ばれし者はとっておきの真相の暴露と引き換えに観衆からの投げ銭を獲得する、一世一代の大勝負が繰り広げられる今一番ホットな場所。
驚愕の暴露の数々に沸く観衆と、飛び交う高額の投げ銭。チャンネルが史上最大の盛り上がりを見せるなか、ついに警備室の男たちにスポットライトが当たり…
今宵明かされるその真相、あなたも覗きたいと思いませんか？
前代未聞の暴露(ゴシップ)系エンターテイメント開幕！
▼キャラクター紹介
・鈴木（大森元貴）：存在自体が謎めいた男
あるビルの警備室で知り合った桐山と気が合い、共に話題の生配信チャンネル「#真相をお話します」を楽しむ。しかしその真の姿は●●。
・桐山（菊池風磨）：過去に秘密を抱える警備員
自身が心を閉ざすきっかけとなった体験を披露して、投げ銭で金儲けをしようと、スピーカーに願い出るが、●●になってしまう。
・ヨガ教室経営者（中条あやみ）
今話題の美人経営者。幼い時に●●。
・「#真相をお話しします」チャンネル管理人（岡山天音）
●●に頼まれてチャンネル主になる。
・桐山の友人（伊藤健太郎）
普段は温厚。恋愛の悩みを抱えて●●しまう。
・桐山の親友（胗俊太郎）
仕切り屋で女たらし。友情のために桐山を●●。
・桐山の知人（齊藤京子）
港区女子。●●中。
・サラリーマン（綱啓永）
元・家庭教師の営業。●●を目撃。
・主婦（桜井ユキ）
一戸建てに住む。●●している。
・OL（田中美久）
大金が必要でパパ活をしてるが、実は●●である。
・タトゥーの男（原嘉孝）
●●グループの一員。
・美容室経営者（伊藤英明）
娘のために、何度も●●したことがある
・女子大生（福本莉子）
独り暮らしがしたくて、●●を売る。
▼作品概要
企画・プロデュース：平野隆
エグゼクティブプロデューサー：大脇拓郎
原作：結城真一郎『＃真相をお話しします』（新潮文庫刊）
脚本：杉原憲明
監督：豊島圭介
出演：大森元貴 菊池風磨
中条あやみ 岡山天音／福本莉子 伊藤健太郎 胗俊太郎 綱 啓永 田中美久 齊藤京子 原 嘉孝
桜井ユキ／山中 崇 秋元才加 大水洋介／伊藤英明
主題歌：「天国」Mrs. GREEN APPLE (ユニバーサル ミュージック / EMI Records)
制作：ツインズジャパン
配給：東宝
公開日：2025年４月25日(金)
©2025 映画「#真相をお話しします」製作委員会
X(旧 Twitter): ＠shinso_movie
Instagram： ＠shinso_movie
TikTok： ＠shinso_movie
■＜Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』＞
2025年6⽉18⽇(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open14:30 / start16:00 ※21:30終演予定
▼チケットVIP SEAT：35,000円 (税込) ※公演当日ドレスコードあり
SS指定席：20,000円 (税込)
S指定席：15,000円 (税込)
出演者：Mrs. GREEN APPLE / ATEEZ / ⽇向坂46 / HY / LE SSERAFIM / M!LK / My Hair is Bad / the engy / TOMOO
※表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順
主催：Project-MGA
企画・制作：Wonder Live Inc.
運営：SOGO TOKYO
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/ceremony
■『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』
2025年7月8日(火)リリース
【初回生産限定盤(CD+Blu-ray+GOODS)】
UPCH-29493 20,000円(税抜) / 22,000円(税込)
・CD『10』
・Blu-ray「Studio Session Live #4」
・Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」
・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット
※「MAGICAL CODE」配布対象
【初回生産限定盤(CD+DVD+GOODS)】
UPCH-29494 19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)
・CD『10』
・Blu-ray「Studio Session Live #4」
・2DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」
・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット
※「MAGICAL CODE」配布対象
●MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット詳細
・『10』LPサイズフォトポスター (19枚)
・『10』ゲームシャツ (ワッペン10種付き)
・『10』CDディスプレイスタンド
・『10』スラップ式ラバーバンド
・『10』レンチキュラーフォトカード
・MGA Official Light Stick ミニチュア -MGA MAGICAL 10 YEARS ver.-
※『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』を確実に入手したい方は、2025年3月25日(火)までのご予約をお勧めいたします。
●チェーン別オリジナル特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー＋A3クリアポスター Type-A
・タワーレコード：カトラリーセット＋A3クリアポスター Type-B
・HMV：コンパクトミラー＋A3クリアポスター Type-C
・@Loppi：フレークシール(なりきり！からあげクン デザイン入り)付マルチケース＋A3クリアポスター Type-C
・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)＋A3クリアポスター Type-D
・Amazon：アクリルコースター＋A3クリアポスター Type-E
・楽天ブックス：スマホショルダー+A3クリアポスター Type-F ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け
・セブンネットショッピング：マフラータオル＋A3クリアポスター Type-G
・Neowing/CDJAPAN：ステッカー＋A3クリアポスター Type-H
・WonderGOO/新星堂：ステッカー＋A3クリアポスター Type-I
・その他一般店：ステッカー＋A3クリアポスター Type-J
※Neowing/CDJAPAN、WonderGOO/新星堂、その他一般店のステッカーは同一絵柄となります。
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
■MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』
2025年7月8日(火)リリース
予約リンク：https://lnk.to/mga_10
【初回限定盤(CD+Blu-ray)】
UPCH-29495 4,000円(税抜) / 4,400円(税込)
※「MAGICAL CODE」配布対象
【初回限定盤(CD+DVD)】
UPCH-29496 3,700円(税抜) / 4,070円(税込)
※「MAGICAL CODE」配布対象
【通常盤(CD)】
UPCH-20693 3,000円(税抜) / 3,300円(税込)
※「MAGICAL CODE」対象
【MAGICAL PRICE盤(CD)】
UPCH-29497 1,800円(税抜) / 1,980円(税込)
※初回生産限定
※歌詞ブックレット無し(歌詞閲覧用QRコード付き) / 2Pケース
※「MAGICAL CODE」対象外
▼CD収録内容
「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」含む全19曲収録予定
▼初回限定盤(Blu-ray, DVD)映像収録内容
＜Studio Session Live #4＞
「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」収録予定
●チェーン別オリジナル特典内容
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー
・タワーレコード：カトラリーセット
・HMV：コンパクトミラー
・@Loppi：フレークシール(なりきり！からあげクン デザイン入り)付マルチケース
・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)
・Amazon：アクリルコースター
・楽天ブックス：スマホショルダー ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け
・セブンネットショッピング：マフラータオル
・その他一般店：ステッカー
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
■Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
予約リンク：https://lnk.to/mga_Harmony
【通常盤(Blu-ray)】
UPXH-20146 6,000円(税抜) / 6,600円(税込)
※「MAGICAL CODE」対象外
【通常盤(2DVD)】
UPBH-20335/6 5,500円(税抜) / 6,050円(税込)
※「MAGICAL CODE」対象外
▼収録内容
-Opening-
Magic
Hug
ライラック
嘘じゃないよ
ANTENNA
光のうた
SoFt-dRink
ア・プリオリ
Dear
-Interlude-
クダリ
StaRt
ケセラセラ
They are
コロンブス
Part of me
norn
Soranji
familie
Feeling
▼特典映像
Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”
●チェーン別オリジナル特典内容
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：A3クリアポスター Type-A
・タワーレコード：A3クリアポスター Type-B
・HMV / @Loppi：A3クリアポスター Type-C
・TSUTAYA：A3クリアポスター Type-D
・Amazon：A3クリアポスター Type-E
・楽天ブックス：A3クリアポスター Type-F
・セブンネットショッピング：A3クリアポスター Type-G
・Neowing/CDJAPAN：A3クリアポスター Type-H
・WonderGOO/新星堂：A3クリアポスター Type-I
・その他一般店：A3クリアポスター Type-J
※Type-AからType-Jの絵柄は「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」ライブ写真全10種類(公演日違い)となります。
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
■＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞
open15:30 / start18:00 / 終演予定21:00
7月27日(日) 神奈川・山下ふ頭特設会場
open15:30 / start18:00 / 終演予定21:00
※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。
▼販売席種：
・Ringo Jamシート：20,000円(税込) 特典グッズ付(ファンクラブ会員限定)＋全来場者ノベルティ付
※Ringo Jamシートは「顔写真登録“あり”のチケット」での入場となり、事前に入場される皆さま(同行者含む)の顔写真登録が必要になります。
・指定席：14,800円(税込)全来場者ノベルティ付
・ファミリーシート(着席指定)：14,800円(税込) 全来場者ノベルティ付
https://mrsgreenapple.com/feature/anniversary_live
■デビュー10周年企画
デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE〜FJORD〜
2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催
▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK
全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION
秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM
初のドキュメンタリー映画の製作が決定
関連リンク
◆＜CEREMONY＞特設サイト
◆ベストアルバム『10』特設サイト
◆『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイト
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルサイト
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルX
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルInstagram
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルTikTok
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルFacebook
◆Mrs. GREEN APPLE STORE オフィシャルONLINE SHOP
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