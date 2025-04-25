04 Limited Sazabys主催＜YON FES 2025＞最終出演アーティスト4組が発表
04 Limited Sazabysが、2025年6月21日(土)・22日(日) の2日間にわたって愛知県・モリコロパーク＜愛・地球博記念公園＞にて行われる野外フェス＜YON FES 2025＞の最終出演アーティストを発表した。
今回、追加発表されたのは計4組。6月21日(土)にKUZIRA、ENTHが、22日(日)にOKAMOTO'S、フレデリックがそれぞれ出演する。
＜YON FES 2025＞
開場9:30 開演11:00 終演19:00 (各日共通予定）
【出演アーティスト】
6/21(土)：
04 Limited Sazabys / coldrain / ENTH (NEW!!) / GLIM SPANKY / KALMA / Knosis / KUZIRA (NEW!!) / MONGOL800 / SHANK / Survive Said The Prophet /マカロニえんぴつ
6/22(日)：
04 Limited Sazabys / Age Factory / HEY-SMITH / Hump Back / My Hair is Bad / OKAMOTO'S (NEW!!) / SCAFULL KING / SHADOWS / UNISON SQUARE GARDEN /ネクライトーキー / フレデリック (NEW!!)
【券種】
6/21(土) 1日入場券￥12,000(税込) ※オリジナル特典付き
6/22(日) 1日入場券￥12,000(税込) ※オリジナル特典付き
6/21(土) 1日入場券￥10,000(税込)
6/22(日) 1日入場券￥10,000(税込)
【主催】YON FES 2025 実行委員会
【企画】No Big Deal Records / 日本コロムビア
【制作】DGエージェント
【運営】SUNDAY FOLK PROMOTION
【問】SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100(12:00〜18:00)
【HP】 https://yonfes.nagoya/feature/2025
【X】@yon_fes ( https://x.com/yon_fes )
チケット先行
■オフィシャルHP最終受付【1日入場券 ※オリジナル特典付き／1日入場券】
4/25(金)18:00〜4/30(水)23:59【抽選・お一人さま2枚まで】
詳細：https://yonfes.nagoya/feature/2025
関連リンク
◆04 Limited Sazabys オフィシャルサイト
◆04 Limited Sazabys オフィシャルX (旧Twitter)
◆04 Limited Sazabys オフィシャルInstagram
◆04 Limited Sazabys オフィシャルYouTubeチャンネル
◆04 Limited Sazabys オフィシャルFC「YON TOWN」