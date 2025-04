小室哲哉と浅倉大介によるユニット、PANDORAの新作ライブBlu-ray『PANDORA LIVE 2025 -OPEN THE BOX-』が5月28日に発売される。これに先駆け、商品詳細と新曲「336」のライブ映像がフルサイズ公開された。今作Blu-rayは、約7年ぶりに再始動したPANDORAが2月28日にZepp DiverCity(TOKYO)で開催したライブの模様を収録。当日はプラチナチケットを手にした約2300人のファンに埋め尽くされ、熱気と感動に満ちた約2時間のライブが行われた。

『PANDORA LIVE 2025 -OPEN THE BOX-』



2025年5月28日発売Blu-ray予約・購入: https://lgp.lnk.to/20250528_PANDORA_Blu-ray(1)初回生産限定盤/ Blu-ray、特典映像収録、ブックレット、グッズ封入予定品番:MHXL-161〜162\12,100(税込)\11,000(税別)(2)通常盤/ Blu-ray、ブックレット封入予定品番:MHXL-163\9,350(税込)\8,500(税別)*(1)(2)ともに音声STEREO/5.1chを収録Blu-ray 収録曲01:Anthem In The Dark02:336(*新曲)03:I Believe It04:Shining Star VOCAL_Beverly05:Guardian VOCAL_Beverly06:Twilight VOCAL_Beverly (*新曲)07:One Vision VOCAL_Beverly08:Aerodynamics09:Meteor -ミーティア- VOCAL_TAKANORI NISHIKAWA10:INVOKE -インヴォーク- VOCAL_TAKANORI NISHIKAWA11:Beyond The Time VOCAL_TAKANORI NISHIKAWA12:FREEDOM VOCAL_TAKANORI NISHIKAWA13:Be The One VOCAL_Beverly TAKANORI NISHIKAWA14:Synthesized Trace*初回生産限定盤のみ特典映像収録*各店特典:数量限定になります発売元:(株)ソニー・ミュージックレーベルズ