3月21日(金)にNHK総合で放送された『サザンオールスターズ スペシャル 〜テレビからの贈り物〜』より、最新アルバム収録曲のスタジオライブ映像がU-NEXTで4月29日(火祝)19:00から独占ライブ配信されることが決定した。最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』をひっさげ、現在アリーナ&ドームツアー中のサザンオールスターズ。4月24日にはバンテリンドーム ナゴヤでの名古屋公演2DAYSを大盛況で終え、ツアー全国13ヶ所のうち残すは3ヶ所6公演となった。

『サザンオールスターズ スタジオライブ in NHK -U-NEXT Special Edition-』

ライブ配信日時:4月29日(火・祝)19:00〜ライブ終了まで

見逃し配信:配信準備完了次第〜5月8日(木)23:59まで

https://t.unext.jp/r/sas_sl



※視聴可能デバイスに関してはこちらをご確認ください

https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution



【U-NEXT×サザンオールスターズ】

https://t.unext.jp/r/sas

ツアー情報

<サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」>

※終了公演は省略

2025年

5月10日(土)開場15:00 開演17:00

5月11日(日)開場14:00 開演16:00

会場:北海道・大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム)



5月17日(土)開場15:00 開演17:00

5月18日(日)開場14:00 開演16:00

会場:京セラドーム大阪



5月28日(水)開場16:00 開演18:30

5月29日(木)開場16:00 開演18:30

会場:東京ドーム



TICKET

▼チケット料金 全席指定 11,000円(税込)

※5歳以上要チケット/4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。座席が必要な場合はチケットが必要となります。

サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 ツアー特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_tour

ライブビューイング情報

<サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」>

5月29日 東京ドーム公演 ライブビューイング

日時:2025年5月29日(木)18:30開演

会場:全国47都道府県 272館の映画館

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。



◆チケット先行受付(抽選)

ファンクラブ会員先行受付:4月22日(火)12:00 〜 4月29日(火・祝)23:59

プレリクエスト先行受付:4月24日(木)12:00 〜 4月29日(火・祝)23:59

※詳細はサザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 5月29日 東京ドーム公演 ライブ・ビューイング公式サイトをご確認ください。 https://liveviewing.jp/sas-thankyousomuch_tour/

そんな中、今年3月より動画配信サービス「U-NEXT」ではサザンオールスターズに関する様々なコンテンツを展開中だ。TVCMはもちろん、サービス上で『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』の特別編集版公開なども行われている。今回新たに決定した番組『サザンオールスターズ スタジオライブ in NHK -U-NEXT Special Edition-』では、3月21日(金)のゴールデンタイムにNHK総合で放送された『サザンオールスターズ スペシャル 〜テレビからの贈り物〜』のうち、スタジオライブ映像を特別編集版として抽出し配信する。テレビの放送と同じく、全国各地から同時間帯に同じ映像を見るライブ配信の醍醐味を楽しんでいただきたい。