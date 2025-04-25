町田vs湘南 スタメン発表
[4.25 J1第12節](Gスタ)
※19:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 8 仙頭啓矢
MF 10 ナ・サンホ
MF 18 下田北斗
MF 19 中山雄太
FW 15 ミッチェル・デューク
控え
GK 13 守田達弥
DF 26 林幸多郎
MF 16 前寛之
MF 23 白崎凌兵
MF 99 高橋大悟
FW 9 藤尾翔太
FW 22 沼田駿也
FW 49 桑山侃士
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 4 舘幸希
DF 5 鈴木淳之介
DF 8 大野和成
MF 3 畑大雅
MF 7 小野瀬康介
MF 9 小田裕太郎
MF 15 奥野耕平
MF 25 奥埜博亮
MF 37 鈴木雄斗
FW 16 根本凌
控え
GK 31 真田幸太
DF 22 大岩一貴
DF 47 キム・ミンテ
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
FW 19 福田翔生
FW 77 石井久継
監督
山口智
※19:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 8 仙頭啓矢
MF 10 ナ・サンホ
MF 18 下田北斗
MF 19 中山雄太
FW 15 ミッチェル・デューク
控え
GK 13 守田達弥
DF 26 林幸多郎
MF 16 前寛之
MF 23 白崎凌兵
FW 9 藤尾翔太
FW 22 沼田駿也
FW 49 桑山侃士
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 4 舘幸希
DF 5 鈴木淳之介
DF 8 大野和成
MF 3 畑大雅
MF 7 小野瀬康介
MF 9 小田裕太郎
MF 15 奥野耕平
MF 25 奥埜博亮
MF 37 鈴木雄斗
FW 16 根本凌
控え
GK 31 真田幸太
DF 22 大岩一貴
DF 47 キム・ミンテ
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
FW 19 福田翔生
FW 77 石井久継
監督
山口智