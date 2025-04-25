[4.25 J1第12節](埼玉)

※19:30開始

主審:木村博之

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 88 長沼洋一

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 13 渡邊凌磨

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 24 松尾佑介

控え

GK 16 牲川歩見

DF 26 荻原拓也

DF 35 井上黎生人

MF 6 松本泰志

MF 9 原口元気

MF 14 関根貴大

MF 21 大久保智明

FW 20 長倉幹樹

FW 41 二田理央

監督

マチェイ・スコルジャ

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 6 川辺駿

MF 14 田中聡

MF 18 菅大輝

MF 20 井上潮音

MF 39 中村草太

MF 51 加藤陸次樹

FW 9 ジャーメイン良

控え

GK 26 チョン・ミンギ

DF 3 山崎大地

DF 15 中野就斗

MF 5 松本大弥

MF 24 東俊希

MF 32 越道草太

MF 40 小原基樹

FW 27 イヨハ理ヘンリー

FW 36 井上愛簾

監督

ミヒャエル・スキッベ