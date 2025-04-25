浦和vs広島 スタメン発表
[4.25 J1第12節](埼玉)
※19:30開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
FW 20 長倉幹樹
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 18 菅大輝
MF 20 井上潮音
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
DF 15 中野就斗
MF 5 松本大弥
MF 24 東俊希
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
FW 27 イヨハ理ヘンリー
FW 36 井上愛簾
監督
ミヒャエル・スキッベ
※19:30開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 35 井上黎生人
MF 9 原口元気
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
FW 20 長倉幹樹
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 18 菅大輝
MF 20 井上潮音
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
DF 15 中野就斗
MF 5 松本大弥
MF 24 東俊希
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
FW 27 イヨハ理ヘンリー
FW 36 井上愛簾
監督
ミヒャエル・スキッベ