京都vs横浜FC スタメン発表
[4.25 J1第12節](サンガS)
※19:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
控え
GK 1 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 15 永田倖大
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 8 米本拓司
MF 29 奥川雅也
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 16 伊藤槙人
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 鈴木武蔵
MF 8 山根永遠
MF 34 小倉陽太
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 91 ルキアン
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 3 鈴木準弥
DF 30 山崎浩介
MF 14 中野嘉大
MF 17 新井瑞希
MF 20 村田透馬
FW 9 櫻川ソロモン
FW 15 伊藤翔
FW 49 駒沢直哉
監督
四方田修平
※19:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
控え
GK 1 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 15 永田倖大
MF 8 米本拓司
MF 29 奥川雅也
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 16 伊藤槙人
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 鈴木武蔵
MF 8 山根永遠
MF 34 小倉陽太
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 91 ルキアン
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 3 鈴木準弥
DF 30 山崎浩介
MF 14 中野嘉大
MF 17 新井瑞希
MF 20 村田透馬
FW 9 櫻川ソロモン
FW 15 伊藤翔
FW 49 駒沢直哉
監督
四方田修平