[4.25 J1第12節](サンガS)

※19:00開始

主審:長峯滉希

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 22 須貝英大

DF 24 宮本優太

DF 44 佐藤響

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 10 福岡慎平

MF 39 平戸太貴

FW 9 ラファエル・エリアス

FW 14 原大智

FW 18 松田天馬

控え

GK 1 ク・ソンユン

DF 2 福田心之助

DF 4 パトリック・ウィリアム

DF 15 永田倖大

MF 6 ジョアン・ペドロ

MF 8 米本拓司

MF 29 奥川雅也

FW 31 平賀大空

FW 77 ムリロ・コスタ

監督

チョウ・キジェ

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 福森晃斗

DF 16 伊藤槙人

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 鈴木武蔵

MF 8 山根永遠

MF 34 小倉陽太

MF 48 新保海鈴

MF 76 山田康太

FW 91 ルキアン

控え

GK 1 フェリペ・メギオラーロ

DF 3 鈴木準弥

DF 30 山崎浩介

MF 14 中野嘉大

MF 17 新井瑞希

MF 20 村田透馬

FW 9 櫻川ソロモン

FW 15 伊藤翔

FW 49 駒沢直哉

監督

四方田修平