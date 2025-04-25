[4.25 J1第12節](ベススタ)

※19:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 5 上島拓巳

DF 20 安藤智哉

DF 77 志知孝明

MF 11 見木友哉

MF 14 名古新太郎

MF 15 秋野央樹

MF 22 藤本一輝

MF 29 前嶋洋太

MF 88 松岡大起

FW 9 シャハブ・ザヘディ

控え

GK 1 永石拓海

DF 37 田代雅也

DF 47 橋本悠

MF 6 重見柾斗

MF 7 金森健志

FW 17 ウェリントン

FW 18 岩崎悠人

FW 49 前田一翔

FW 50 佐藤颯之介

監督

金明輝

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 2 立田悠悟

DF 4 阿部海大

DF 15 工藤孝太

MF 8 江坂任

MF 14 田部井涼

MF 24 藤田息吹

MF 27 木村太哉

MF 28 松本昌也

MF 39 佐藤龍之介

FW 22 一美和成

控え

GK 21 川上康平

DF 5 柳育崇

MF 3 藤井海和

MF 19 岩渕弘人

MF 33 神谷優太

MF 45 ブラウンノア賢信

MF 50 加藤聖

FW 99 ルカオ

監督

木山隆之