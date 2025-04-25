福岡vs岡山 スタメン発表
[4.25 J1第12節](ベススタ)
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
DF 77 志知孝明
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 15 秋野央樹
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 37 田代雅也
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 7 金森健志
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
FW 49 前田一翔
FW 50 佐藤颯之介
監督
金明輝
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 4 阿部海大
DF 15 工藤孝太
MF 8 江坂任
MF 14 田部井涼
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 28 松本昌也
MF 39 佐藤龍之介
FW 22 一美和成
控え
GK 21 川上康平
DF 5 柳育崇
MF 3 藤井海和
MF 19 岩渕弘人
MF 33 神谷優太
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 50 加藤聖
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
DF 77 志知孝明
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 15 秋野央樹
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 37 田代雅也
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 7 金森健志
FW 18 岩崎悠人
FW 49 前田一翔
FW 50 佐藤颯之介
監督
金明輝
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 4 阿部海大
DF 15 工藤孝太
MF 8 江坂任
MF 14 田部井涼
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 28 松本昌也
MF 39 佐藤龍之介
FW 22 一美和成
控え
GK 21 川上康平
DF 5 柳育崇
MF 3 藤井海和
MF 19 岩渕弘人
MF 33 神谷優太
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 50 加藤聖
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之