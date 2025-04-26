藤枝vs熊本 スタメン発表
[4.25 J2第11節](藤枝サ)
※19:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 16 森侑里
DF 22 久富良輔
MF 8 浅倉廉
MF 9 千葉寛汰
MF 11 アンデルソン
MF 15 杉田真彦
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 33 川上エドオジョン智慧
FW 29 ディアマンカ・センゴール・チェク
控え
GK 1 六反勇治
DF 5 楠本卓海
DF 25 中村涼
MF 6 世瀬啓人
MF 10 榎本啓吾
MF 23 梶川諒太
MF 27 前田翔茉
MF 50 金子翔太
FW 7 松木駿之介
監督
須藤大輔
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 24 李泰河
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 14 塩浜遼
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
MF 17 藤井皓也
FW 18 半代将都
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 10 古長谷千博
MF 21 豊田歩
MF 25 小林慶太
FW 11 ベ・ジョンミン
監督
大木武
※19:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 16 森侑里
DF 22 久富良輔
MF 8 浅倉廉
MF 9 千葉寛汰
MF 11 アンデルソン
MF 15 杉田真彦
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 33 川上エドオジョン智慧
FW 29 ディアマンカ・センゴール・チェク
控え
GK 1 六反勇治
DF 5 楠本卓海
DF 25 中村涼
MF 10 榎本啓吾
MF 23 梶川諒太
MF 27 前田翔茉
MF 50 金子翔太
FW 7 松木駿之介
監督
須藤大輔
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 24 李泰河
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 14 塩浜遼
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
MF 17 藤井皓也
FW 18 半代将都
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 10 古長谷千博
MF 21 豊田歩
MF 25 小林慶太
FW 11 ベ・ジョンミン
監督
大木武