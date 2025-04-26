[4.25 J2第11節](藤枝サ)

※19:00開始

主審:椎野大地

<出場メンバー>

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 4 中川創

DF 16 森侑里

DF 22 久富良輔

MF 8 浅倉廉

MF 9 千葉寛汰

MF 11 アンデルソン

MF 15 杉田真彦

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 33 川上エドオジョン智慧

FW 29 ディアマンカ・センゴール・チェク

控え

GK 1 六反勇治

DF 5 楠本卓海

DF 25 中村涼

MF 6 世瀬啓人

MF 10 榎本啓吾

MF 23 梶川諒太

MF 27 前田翔茉

MF 50 金子翔太

FW 7 松木駿之介

監督

須藤大輔

[ロアッソ熊本]

先発

GK 23 佐藤優也

DF 3 大西遼太郎

DF 4 袴田裕太郎

DF 24 李泰河

MF 6 岩下航

MF 8 上村周平

MF 14 塩浜遼

MF 15 三島頌平

MF 16 松岡瑠夢

MF 17 藤井皓也

FW 18 半代将都

控え

GK 1 佐藤史騎

DF 2 黒木晃平

MF 7 竹本雄飛

MF 10 古長谷千博

MF 21 豊田歩

MF 25 小林慶太

FW 11 ベ・ジョンミン

監督

大木武