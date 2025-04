JWマリオット・ホテル奈良が、奈良の名茶・上久保茶園とコラボレーション。

茶摘みの季節に味わう、緑茶とスイーツのハーモニーが優雅な、初夏限定のアフタヌーンティーが提供されます☆

JWマリオット・ホテル奈良「フライングスタッグ」上久保茶園コラボレーションアフタヌーンティー

期間:2025年5月7日(水)〜 6月30日(月)

時間:12:00〜17:00

料金:6,900円(税・サ込)

内容:

スイーツ:・緑茶と大和蜂蜜のチーズケーキ・マンゴーパッションプディングと玄米茶クリスピー・和紅茶とミルクチョコレートのムース みかんのジュレ・抹茶とアプリコットのサブレブルトン・ほうじ茶ゼリーと柑橘の白ワインコンポートセイヴォリー:・大和緑茶でマリネした柿の葉を食べて育った鯛 大和当帰のチミチュリソース・大和マナの塩ケーキ 抹茶のフロマージュブラン チョリソー・黄色人参のムース ほうじ茶の泡・大和茶バターと奈良産蜂蜜のトースト 生ハムとフルーツ パルミジャーノ・ひよこ豆のコロッケ ほうじ茶のクランブルスコーン:・アールグレイとオレンジのスコーン・抹茶とココナッツのスコーンコンフィチュール:・チェリーブロッサムティーのスプレッド・ラズベリーコンフィチュール

会場:JWマリオット・ホテル奈良 1階「フライングスタッグ」

予約:TEL 0742-36-5608(レストラン予約)または公式ウェブサイト

「JWマリオット・ホテル奈良」にて、奈良を代表する茶農園「上久保茶園」とのコラボレーションアフタヌーンティーを期間限定で開催。

「上久保茶園コラボレーションアフタヌーンティー」はセイヴォリーからスイーツ、スコーンに至るまで、奈良の食材や和のエッセンスをふんだんに採用。

スイーツは全5品を用意し、中でも注目は「緑茶と大和蜂蜜のチーズケーキ」です。

上久保茶園の緑茶が持つ深い渋みや奈良産の蜂蜜のやさしい甘さ、クリームチーズの酸味による調和が絶妙。

この時季ならではの、贅沢な一品です☆

セイヴォリーは「大和緑茶でマリネした柿の葉を食べて育った鯛 大和当帰のチミチュリソース」など、地元の恵みを活かした5品を用意。

奈良らしい食文化を象徴する“柿の葉”を食べて育った鯛を大和茶でマリネし、奈良県伝統の薬草“大和当帰”を使用した、香り豊かなチミチュリソースで仕上げられています。

豊かな自然に育まれた上質な茶葉の魅力を最大限に引き出し、香り・味わい・見た目にもこだわった、特別なアフタヌーンティーが用意されます☆

一年で最も新茶の香りが立ちのぼる季節に、清らかな茶の風味と繊細に調和するセイヴォリーやスイーツが並ぶアフタヌーンティー。

この季節だけの特別なティータイムを堪能できるラインナップです!

清らかなお茶の風味に、スイーツとセイヴォリーが繊細に調和するアフタヌーンティー。

JWマリオット・ホテル奈良の「上久保茶園コラボレーションアフタヌーンティー」は、2025年5月7日〜6月30日まで提供です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 緑茶とスイーツの優雅なハーモニー!JWマリオット・ホテル奈良「上久保茶園コラボレーションアフタヌーンティー」 appeared first on Dtimes.