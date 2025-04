Bリーグも今季レギュラーシーズンは残すところ4試合。



東地区5位のレバンガ北海道は、明日4月26日(土)ー27(日)にカメイアリーナ仙台で、同地区8位の仙台89ERSと対戦します。



試合に向けた小野寺龍太郎HCおよび、寺園脩斗選手のコメントです。



【試合前コメント】



■小野寺龍太郎HC

・今季2戦2勝で迎える仙台戦 今回の対戦で意識したいこと

「前回対戦時の仙台AWAY戦で、自分たちは勝つことができたのですが、内容的にも3Qまで苦しい展開で、どちらが勝ってもおかしくない試合でした。

仙台の特徴でもあるキッド選手がボールを持っている時、持っていない時にもオフボールスクリーンのアクションでキッド選手がボールを触る回数が前回対戦時よりも増えているので、短い期間の中でも集中して準備しなければいけないポイントだと考えています。





キッド選手は、オンボールのピックアンドロール、ボールを持っていない時のスクリーンのアクションなど、様々なシチュエーションから得点を取ることができる選手なので、どのポゼッションでも注意しなければいけないです。そこに対して自分たちはディフェンスでのコミュニケーション、ビッグマン同士のコミュニケーションが今節も重要になると思っています。前節の越谷戦は悔しい結果とともに、内容としても自分たちがフィードバックし課題として取り上げるべき内容が多いゲームだったので、今日のmtgで確認をしながら、チームとしてどのような戦い方をしていくのかということにフォーカスして、仙台戦に勝つために準備をしました。今週末のゲームに勝利して、良い結果を持ってホームに帰れるように臨みたいと思います。」・シーズン最終盤、応援し続けてくれるファン・ブースターへのメッセージ「今シーズン残り4試合になりますが、まだシーズンは終わっていません。明日もきっと多くの方が仙台まで応援に来てくださると思いますし、北海道からも応援してくださる方も多くいらっしゃると思います。感謝しかないですし、その応援に報いるためにも、今シーズンやってきたことをコートでしっかり表現し、良い形でシーズンを終われるようにしたいと思っていますので、今週末も応援をよろしくお願いいたします。」

----------------------------------------------

#4 寺園脩斗選手

・仙台戦、相手の注意したい点と自身のプレーで意識したいこと

「仙台さんは、ブース選手、キッド選手、フェリシオ選手といった外国籍選手を中心に点を取ってくるチームなので、まずは外国籍選手を止めなければいけないゲームになると思います。

最近の自分たちの負けるゲームの傾向に、ペイントでの失点を防げなかったり、簡単に1on1でやられてしまったりしているので、そこを準備していかないと相手のペースに持っていかれてしまうので、チームとして意識していきたいです。」



・今シーズン最終盤、チームとしてどんな姿を見せたいか

「これまでの集大成というタイミングで負けが続いているのですが、その中でも応援をしてくれる方のためにも、1つでも多く勝利を届けなければいけないと思っています。

プロである以上結果がすべてだと思っていますし、良いゲームをしたところで前節のように最後負けてしまえば、結果は負けです。

勝つためにプレーしないのであれば、自分たちがバスケをしている意味がないと思うので、明日の試合はチームで必ず勝利したいと思います。

コート上で誰か一人でもネガティブになることがないよう、チームが40分間集中を切らさないよう引っ張っていきたいと思います。」



・ファン、ブースターに向けてのメッセージ

「いつも応援ありがとうございます。

今シーズン、このチームでできる試合が残り4試合となりましたが、最後まで悔いがないようにやり切ることに加えて、皆さんの期待に応えたいという思いがあるので、まずは明日しっかりと勝ちたいと思います。

会場や配信を通して応援をよろしくお願いします。」



----------------------------------------------

【NEXT GAMES】

----------------------------------------------

■りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON 第35節

仙台89ERS vs レバンガ北海道



GAME1 4/26(土) 15:05 TIP OFF

GAME2 4/27(日) 14:05 TIP OFF

@カメイアリーナ仙台

----------------------------------------------

■りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON 第36節※最終戦

レバンガ北海道 vs 茨城ロボッツ



GAME1 5/3(土) 15:05 TIP OFF

GAME2 5/4(日) 14:05 TIP OFF

@北海きたえーる