35ºÐ¤Î¹â°Â¡¢·òºß¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡½Õ½ä¶È¡¢¶×ºù¤È¸ß³Ñ¤Î·Î¸Å
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î½Õ½ä¶È¤¬25Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä«·Î¸Å¤Ç¤Ï35ºÐ¤ÎËëÆâ¹â°Â¤¬Âç´Ø¶×ºù¤È¸ß³Ñ¤ÎÆâÍÆ¤òÈäÏª¤·¤Æ·òºß¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¹â°Â¤Ï¿½¤·¹ç¤¤¤Ç¼«¤éÌ¾¾è¤ê½Ð¤Æ¡¢¶×ºù¤Ë3¾¡2ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¡£¶»¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î´ó¤ê¤ä±¦¤«¤é¤Î±Ô¤¤Åê¤²¤ÇÇË¤ê¡ÖÇ»¸ü¤Ê5ÈÖ¡£ÎÏ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿·Î¸Å¤À¤Ã¤¿¡£Âç´Ø¤ÈÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤ÈÃæ¿È¤¬°ã¤¦¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡½Õ¾ì½ê¤ÏÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Ê¤¬¤é12¾¡3ÇÔ¤È³èÌö¡£»°ÌòÉüµ¢¤¬³Î¼Â¤Ê²Æ¾ì½ê¡Ê5·î11Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢¸µÂç´Ø¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¾ì½ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£²£¹ËË¾ºÎ¶¤ÈÂç´ØÂç¤ÎÎ¤¤Ï¿½¤·¹ç¤¤¤Ë²Ã¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£