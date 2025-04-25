Ì±ÊüÏ¢¼¡´ü²ñÄ¹¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÁá²ÏÍÎ²ñÄ¹¡¡°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¼Ç¤¤·¤¿±óÆ£Î¶Ç·²ð¡¦Á°²ñÄ¹¤Î¸åÇ¤
°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¼Ç¤¤·¤¿Ì±ÊüÏ¢¤Î±óÆ£Î¶Ç·²ð¡¦Á°²ñÄ¹¤Î¸åÇ¤¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÁá²ÏÍÎ²ñÄ¹¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±ÊüÏ¢=ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¤Î²ñÄ¹¿äÁ¦°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡¢¼¡¤Î²ñÄ¹¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Áá²Ï»á¤Î¿äÁ¦¤ò·è¤á¡¢Íè·î22Æü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç²ñÄ¹¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áá²Ï»á¤Ï81ºÐ¡£1967Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÁ°¿È¤ÎÆüËÜ¶µ°é¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ÊÔÀ®¶ÉÄ¹¤äÊóÆ»¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢2009Ç¯¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡¢2014Ç¯¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤ÆÂ¼¾åÁíÌ³Âç¿Ã¤Ï¿Í¸¢¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤Ë¡ÖÊüÁ÷¶È³¦Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÌ±ÊüÏ¢¤Ë¤â²ÃÌÁ³Æ¼Ò¤Ø¤ÎÅ°Äì¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá²Ï»á¤Ï¿·²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£