¾®ÃÓÅ°Ê¿¡¦ISSA¤È¹Ô¤¯¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÎÎ¹¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½ºßÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤â¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤¬¡Ä¡×
Ëè½µÆüÍËÆü ¤Ò¤ë12»þ45Ê¬¡Á14»þÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥á¥·¥É¥é ·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡×¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë/TVer¤Ë¤ÆºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡Ë¡£4·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¾®ÃÓÅ°Ê¿¡¦ISSA¡ÊDA PUMP¡Ë¤È¹Ô¤¯¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÎÎ¹¡ª
¢£Î¹¤¹¤ë¾ì½ê¤À¤±·è¤á¤Æ¡¢¸å¤Ï¼«Í³¤Ë¼Ö¤òÁö¤é¤»»Ý¤¤¥á¥·¤ò¿©¤¦¡ª
¾®ÃÓ¤ÈISSA¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖJAXAÁêÌÏ¸¶¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¡£ISSA¤È¾®ÃÓ¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Âç¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ç²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï±§Ãè´¶¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤·¡Ö¥á¥·¥É¥é¡×¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
ÁáÂ®¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÎ¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êISSA¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÎÌ¤¬À¨¤¤¡ª¡ÖISSA¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤¦¤Á¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Æ±µéÀ¸¡×¤Ç¡ÖÄï¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¤ß¤ó¤Ê¡Ê¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¡Ë¶µ¤¨»Ò¡×¤À¤ÈËþÅç¤¬¸ì¤ë¤È¡£¾®ÃÓ¤â¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤ÎÆü¤«¤é¥¬¥Á¥¬¥Á¤ËËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¡×ISSA¤Î»ö¤ò¡ÖÃã¤Ë¤£¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖISSA¡¦°ìÃã¤Ã¤ÆËÜÌ¾¤À¤«¤é¤Í¡¢Á´Á³¤ªÃã¤Ã¤Æ´é¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤ÎËþÅç¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï·ó¶á¤â¡Ö¤¨¡¼¡ªËÜÌ¾¤Ê¤Î¡©¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£Â³¤¤¤Æ¾®ÃÓ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£39ºÐ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿·ó¶á¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀWaT¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤è¡×¤È²û¤«¤·¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤ò½Ð¤¹¡£
ËÜÆüºÇ½é¤Î¤ªÅ¹¤Ï¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¡Ö¥Þ¥é¥¤¥« BAZAAR ÁêÌÏ¸¶Å¹¡×¡£ÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ï¡¢Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»¨²ßÅ¹¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬Çã¤Ã¤¿»¨²ß¤Î¶â³Û¤¢¤Æ¥²¡¼¥à¡×¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤ò·Ð¤¿¥²¡¼¥à¤Î¾¡¼Ô¤Ï¡©ÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯ÎÁÍý¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö¥¿¥³¥¹¤ò²Æì¤Ë¹¤á¤¿¿Í¡×¤ÈISSA¤Î´Ø¤ï¤ê¤ä¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥¯¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥ß¡¼¥È¤Î2ÂçµðÆ¬¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¦ÃÎ¼±¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¼¡¤Î¤ªÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¤Ï¡¢¾®ÃÓ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¾®ÃÓ¤Ï¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¤â±Ç²è¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤³¤Ç°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£·ë²Ì¤½¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤³¤ó¤Ê²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡×·ÝÇ½¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ4¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖMAX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁêÌÏ¸¶¡×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥·¥É¥é¡×¥Á¡¼¥à¤È¥²¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ3ËÜ¾¡Éé¡£¥¨¥¢¥Û¥Ã¥±¡¼¡¦¥Ð¥¹¥±¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥´¥ë¥Õ¤Î3¼ïÌÜ¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Á¤é¡©ÇòÇ®¤ÎÅ¥»Å¹ç¤Î¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖCHERRY¡ÇS¡×¡£¤³¤³¤Ç¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ëÎÁÍý¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¤ÎÏÃÂê¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÇÐÍ¥¡¦¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½ºßÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ISSA¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤Î¤¬Âç¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¡¢¾®ÃÓ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤Ï·ë¹½³Ú¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¡£
ºÇ¸å¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÄº¤¤Ê¤¬¤é¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë4¿Í¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë°ì¤Ä¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢»þ´Ö¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÅç¡£ISSA¤È¤Ï¤³¤³¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
3¿Í¤ÇºÇ¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÂç·¿¥ì¥¸¥ã¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¤µ¤¬¤ß¸ÐMORI MORI¡×¡£´ØÅìºÇÂçµé¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¤µ¤¬¤ß¸Ð¥¤¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¡×¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤È¥ô¥£¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¤ÎÁÔÂç¤Ê²»³Ú¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê²á¤®¤¿3¿Í¤ÎÁÏºî¥À¥ó¥¹¡©¤â³Ú¤·¤²¡ª
¢£¡Ö¥á¥·¥É¥é ·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡×
Ëè½µÆüÍËÆü ¤Ò¤ë12:45¡Á14:00 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë/TVer¤Ë¤ÆºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®
½Ð±é¡§·ó¶áÂç¼ù¡ÊEXIT¡Ë ËþÅç¿¿Ç·²ð
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÅçÅÄÁí°ìÏº
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Å·Ìî±ÑÌÀ ÅÏî´ºÚ·î
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî²ñ¼Ò¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö30 ¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ntv.co.jp/meshidora/
¸ø¼°X¡§https://x.com/meshidora_ntv
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/meshidora_ntv/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@meshidora_ntv
¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥á¥·¥É¥é