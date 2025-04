サザンオールスターズ、話題を呼んだゴールデン特番がU-NEXTにて独占ライブ配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■NHK総合『サザンオールスターズスペシャル~テレビからの贈り物~』より、スタジオライブ映像を特別編集版として抽出

『サザンオールスターズ スタジオライブ in NHK -U-NEXT Special Edition-』が、U-NEXTで4月29日19時から独占ライブ配信されることが決定した。

『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を開催中のサザンオールスターズ。1月の石川公演から開幕した全国13ヵ所をめぐるアリーナ&ドームツアーだが、4月24日に大きな盛り上がりを見せたバンテリンドーム ナゴヤでの名古屋公演2DAYSを終えたことで、残すは3ヵ所6公演となった。ツアーの合間でリリースされた10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』は、各種音楽ランキングで首位を席巻。発売から1ヵ月経ってもなお、メディアではサザンオールスターズの話題が尽きず、いまだに週間アルバムランキングの上位にランクインするなど、大きな話題を呼んでいる。

そんなサザンオールスターズの話題はまだまだ止まらない。3月より、動画配信サービスU-NEXTでは、開催中の全国ツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を応援するプロジェクトとして、TVCMはもちろん、サービス上で『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』の特別編集版を公開するなど、様々なコンテンツを展開中。そんなU-NEXTで楽しめるあらたなコンテンツとして、『サザンオールスターズ スタジオライブ in NHK -U-NEXT Special Edition-』のライブ配信が決定した。

本映像は、3月21日のゴールデンタイムにNHK総合で放送された『サザンオールスターズスペシャル~テレビからの贈り物~』のうち、スタジオライブ映像を特別編集版として抽出したものだ。番組では最新アルバムに収録されている楽曲を合計6曲披露し、アルバムが大きな注目を集めていただけに番組が放送されると、SNSを中心に大反響を呼んだ。「もう一度見たい!」という視聴者からの声も多く、そのような状況を受けて実現した。

アルバムがリリースされてすぐにNHK総合で見たライブパフォーマンスと、アルバムを聴き込んでから見るライブパフォーマンスは、味わいがいっそう深まっているに違いない。テレビの放送と同じく、全国各地から同時間帯に同じ映像を見るライブ配信の醍醐味を楽しもう。

配信情報

U-NEXT『サザンオールスターズ スタジオライブ in NHK -U-NEXT Special Edition-』

04/29(火・祝)19:00~ライブ終了まで配信

見逃し配信:配信準備完了次第~05/08(木)23:59まで

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

配信サイト

https://t.unext.jp/r/sas_sl

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp