東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」にて、有田焼の器でディナーコースを楽しむ、期間限定イベントを開催。

伝統と革新が調和する有田焼で、シェフ自慢の料理を堪能できます!

ホテルオークラ東京ベイ「レストラン フォンタナ/鉄板焼 羽衣」有田焼の美と味わうディナーフェア

期間:2025年5月7日(水)〜6月1日(日)

ホテルオークラ東京ベイの「レストラン フォンタナ」と「鉄板焼 羽衣」にて「有田焼の美と味わうディナーフェア」を開催。

17世紀初頭、現在の佐賀県有田町で日本初の磁器生産として始まったという有田焼。

透き通るような白磁と繊細で華やかな絵付けが特徴で、その技術と美しさは、国内外で高く評価されてきました。

現在は伝統を守りながら、現代的な感性を取り入れた作品も多く、日常の中に気品を添える器として親しまれています!

「有田焼の美と味わうディナーフェア」では、そんな有田焼の名窯として知られる香蘭社と伝作窯の器を使用。

こだわりの器で、フランス料理のフルコースやフレンチ鉄板焼が楽しめ、五感で味わう美と食の饗宴を体験できます☆

レストラン フォンタナ「Collaboration de Arita (コラボラシオン・ド・アリタ)」

Collaboration de Arita(コラボラシオン・ド・アリタ)10,000円コース

開催期間:2025年5月7日(水)〜6月1日(日)

提供時間:17:00〜21:30(ラストオーダー 20:30)

提供場所:ホテルオークラ東京ベイ レストラン フォンタナ

料金:1人 8,000円/10,000円(税・サ込)

コース内容:

8,000円コース・前菜の盛り合わせ・季節のスープ・白身魚のポワレ 佐賀海苔ブールブランソース・グラニテ・牛フィレ肉のソテー 赤ワインソース(★)・パティシエのおすすめデザート・コーヒーまたは紅茶・パンとバター10,000円コース・一口のお楽しみ・前菜の盛り合わせ・オークラ伝統のコンソメスープ・真鯛と天使の海老のソテー 2色ソース・グラニテ・牛フィレ肉のソテーフォアグラ添え 赤ワインソース(★)・パティシエのおすすめデザート・コーヒーまたは紅茶・パンとバター

★印の料理は、各コース3,000円の追加で「佐賀牛のポワレ温野菜添え うれしの茶と小城羊羹付き」に変更できます

問い合わせ:レストラン フォンタナTEL 047-355-3345

「レストラン フォンタナ」では、「Collaboration de Arita (コラボラシオン・ド・アリタ)」と題した、2種類のディナーコースを用意。

どちらのコースにも、追加料金で佐賀牛のポワレをメインディッシュに変更できます!

佐賀牛のポワレ温野菜添え うれしの茶と小城羊羹付き(追加3,000円)

さらに、佐賀県嬉野市の特産品・うれしの茶と小城市の銘菓・小城羊羹も用意。

好みに合わせて内容を選べるディナーです。

鉄板焼 羽衣「総料理長 大塚康成が贈るフレンチ鉄板焼 〜Splendeur〜」

佐賀牛フィレ肉のソテー 野菜添え 黒トリュフの香り

開催期間:2025年5月7日(水)〜5月29日(木) ※月〜木曜日の平日限定

提供時間:17:00〜21:00(ラストオーダー 19:30)

提供場所:ホテルオークラ東京ベイ 鉄板焼 羽衣

料金:1人 27,000円(税・サ込)ほか、2コースを用意

「輝」コース内容:

一口のお楽しみ 和牛と雲丹の西洋寿司オードブル盛り合わせと小さなコンソメスープブイヤベース プロヴァンス風 「イギリス産 オマールブルー」季節のフルーツのスープ仕立て佐賀牛フィレ肉のソテー 野菜添え 黒トリュフの香りパルメザンチーズ風味のリゾット温製オレンジ風味のクレープにチョコレートのテリーヌを添えてコーヒーまたは紅茶

問い合わせ:鉄板焼 羽衣TEL 047-355-3346

※3日前までに予約、2名から最大4名まで承ります

総料理長 大塚康成が焼き手を務め、目の前で仕上げる鉄板焼とフランス料理の融合を体験できる「鉄板焼 羽衣」

フェア期間中は3種類のコース料理を用意し、「輝」コースでは佐賀牛フィレ肉のソテーをメインにした、華やかな一皿を用意しています☆

有田焼のマグカップが当たるキャンペーン

期間:2025年5月7日(水)〜6月1日(日)

対象:「有田焼の美と味わうディナーフェア」の対象メニューを味わった人

応募方法:レストランにてQRコード記載のカードをお渡し

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます

「有田焼の美と味わうディナーフェア」の期間中、対象メニューを味わった人の中が参加できるキャンペーンを実施。

抽選で6名に、有田焼のマグカップが当たります!

「有田焼」提供窯元:香蘭社

香蘭社は明治期、八代深川栄左衛門によっていち早く有田焼の新たな用途開発と輸出に乗り出し、業界を牽引してきた会社設立140余年の窯元です。

明治期に建てられた有田本店は1階がショールーム・2階が古陶磁陳列館となっており、古陶磁から現代のものまで、香蘭社の歴史ある作品を鑑賞できます。

「有田焼」提供窯元:伝作窯

伝作窯は、400年の伝統を有する有田の窯元。

伝統的な技術を駆使し、伝統を守りながら有田焼にこだわらない有田の窯元として、磁器と陶器を合せた新しい美しさを持つ画期的な商品を送り出しました。

有田焼の名窯による器で味わう、フランス料理のフルコースと鉄板焼。

ホテルオークラ東京ベイ「レストラン フォンタナ/鉄板焼 羽衣」の「有田焼の美と味わうディナーフェア」は、2025年5月7日〜6月1日まで開催です!

