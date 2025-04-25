¾®¼¼Å¯ºÈ¡ßÀõÁÒÂç²ð¡áPANDORA¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ»ÏÆ°¥é¥¤¥Ö¤è¤ê¿·¶Ê¡Ö336¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¸ø³«

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2025.05.28 ON SALE
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1.Anthem In The Dark
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3.I Believe It
4.Shining Star¡ÊVOCAL¡§Beverly¡Ë
5.Guardian¡ÊVOCAL¡§Beverly¡Ë
6.Twilight¡ÊVOCAL¡§Beverly/¿·¶Ê¡Ë
7.One Vision¡ÊVOCAL¡§Beverly¡Ë
8.Aerodynamics
9.Meteor -¥ßー¥Æ¥£¥¢-¡ÊVOCAL¡§TAKANORI NISHIKAWA¡Ë
10.INVOKE -¥¤¥ó¥ô¥©ー¥¯-¡ÊVOCAL¡§TAKANORI NISHIKAWA¡Ë
11.Beyond The Time¡ÊVOCAL¡§TAKANORI NISHIKAWA¡Ë
12.FREEDOM¡ÊVOCAL¡§TAKANORI NISHIKAWA¡Ë
13.Be The One¡ÊVOCAL¡§TAKANORI NISHIKAWA¡Ë
14.Synthesized Trace
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