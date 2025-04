¾®¼¼Å¯ºÈ¡ßÀõÁÒÂç²ð¡áPANDORA¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ»ÏÆ°¥é¥¤¥Ö¤è¤ê¿·¶Ê¡Ö336¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¸ø³«

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ライブBlu-ray『PANDORA LIVE 2025 -OPEN THE BOX-』のジャケット写真も公開!

小室哲哉と浅倉大介によるユニット、PANDORAのライブBlu-ray『PANDORA LIVE 2025 -OPEN THE BOX-』が、5月28日にリリース。このたび、本作のジャケットアートワークと、ライブ初披露となった新曲「336」のフルサイズ映像が先行公開された。

TM NETWORKのメンバーである音楽プロデューサー、小室哲哉と、かつてTM NETWORKのサポートメンバーを務め、accessとしても活躍する第一線キーボードプレイヤー、浅倉大介によるユニット、PANDORAが約7年ぶりに再始動。

本作には、再始動のステージとなった2月28日のZepp DiverCity(TOKYO)公演を収録、プラチナチケットを手にした約2,300人のファンで埋め尽くされた、熱気と感動に満ちた約2時間のライブが楽しめる。

ゲストの西川貴教、Beverlyも再始動に華を添え、「Be The One」「FREEDOM」などに加え、PANDORAの新曲を披露。その研ぎ澄まされたパフォーマンスは、あらたな音楽シーンの“PANDORA”の箱が開いたと言っても過言ではない歴史的な瞬間となった。

新曲「336」のライブ映像を楽しみながら、ライブBlu-rayの発売を楽しみに待とう。

リリース情報

2025.05.28 ON SALE

Blu-ray『PANDORA LIVE 2025 -OPEN THE BOX-』

<Blu-ray収録内容・曲順>

1.Anthem In The Dark

2.336(新曲)

3.I Believe It

4.Shining Star(VOCAL:Beverly)

5.Guardian(VOCAL:Beverly)

6.Twilight(VOCAL:Beverly/新曲)

7.One Vision(VOCAL:Beverly)

8.Aerodynamics

9.Meteor -ミーティア-(VOCAL:TAKANORI NISHIKAWA)

10.INVOKE -インヴォーク-(VOCAL:TAKANORI NISHIKAWA)

11.Beyond The Time(VOCAL:TAKANORI NISHIKAWA)

12.FREEDOM(VOCAL:TAKANORI NISHIKAWA)

13.Be The One(VOCAL:TAKANORI NISHIKAWA)

14.Synthesized Trace



PANDORA 特設サイト

https://www.110107.com/PANDORA