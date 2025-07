ディズニーアニメーションや映画、テーマパークの名曲の数々を、オーケストラとニューヨークで活躍するヴォーカリストの生演奏でお贈りする、日本最大規模のオーケストラ・ツアー「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会」

23回目の開催となる2025年のメインプログラムは、1994年に公開されたアニメーション映画『ライオン・キング』に決定しました☆

ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2025

テーマ: Circle of Life 〜愛を感じて

開催日程: 2025年9月13日(土)〜12月28日(日) 全国31都市52公演

公演時間:約2時間30分(休憩含む)

主管:Disney Concerts

特別協賛:株式会社ジェーシービー

協賛:シチズン時計株式会社

後援:ユニバーサル ミュージック合同会社

協力:月刊「ディズニーファン」

制作:Harmony JAPAN

オフィシャルサイト:https://www.harmonyjapan.com/doc2025/

ディズニーアニメーション映画『ライオン・キング』をフィーチャーした「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2025」の全国ツアー開催決定!

2024年、劇場公開から30周年を迎えた、アニメーション映画『ライオン・キング』

アフリカの大地を舞台に、親子の絆・友情・愛を描いた感動の物語は、ミュージカルやコンサートなどのライブエンターテイメントに発展し、世界中で愛され続けています。

1フレーズでアフリカの大地へと誘う「サークル・オブ・ライフ」、アフリカのスワヒリ語で“どうにかなるさ”という意味の「ハクナ・マタタ」などの劇中歌は、ロック界の巨匠 エルトン・ジョン氏が作曲、ティム・ライス氏が作詞を担当し、「愛を感じて」でアカデミー賞主題歌賞を獲得。

そして、物語の世界観やキャラクターの細やかな感情表現など、作品に輝きをプラスしているのが、ハンス・ジマー氏作曲の背景音楽です。

映像美やストーリーの完成度だけでなく、それらの音楽も長きにわたり高い支持を獲得し、サウンドトラックの売り上げはアニメーション史上No.1を記録しています。

メイン演目『ライオン・キング』をはじめ『メリー・ポピンズ リターンズ』、実写版『美女と野獣』『ベイマックス』など、全プログラムが公開されました!

2025年のテーマは「Circle of Life 〜愛を感じて」

世界初・日本オリジナルのディズニー・ライブエンターテイメントとして、2002年に産声をあげた「ディズニー・オン・クラシック」には、毎年テーマがあります。

それらのテーマには、ディズニー作品で描かれている“愛”“友情”“勇気”“夢”といった7つの善きこと、そして“音楽によって優しい世の中になってほしい”というプロデューサーの願いが込められているのです。

23回目を迎える2025年は「Circle of Life 〜愛を感じて」をテーマに、アニメーション映画『ライオン・キング』の感動の物語がたっぷりと披露されます。

プログラム第1部

披露曲:

『メリー・ポピンズ リターンズ』より 「メリー・ポピンズ リターンズ序曲」「幸せのありか」「小さな火を灯せ」愛を奏でる・実写版『白雪姫』より 「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」・『魔法にかけられて』より 「そばにいて」・実写版『美女と野獣』より 「ひそかな夢」・『ブラザー・ベア』より 「グレイト・スピリット」シンフォニック・ドリーム・ 『ベイマックス』より 「ビック ヒーロー シックス」、「リブート」、日本版エンドソング「Story(English Version)」

第1部では、『メリー・ポピンズ リターンズ』から、心に寄り添い、希望の灯をともすような3曲を披露。

”愛を奏でる”セレクションでは、実写版『美女と野獣』『魔法にかけられて』最新作の実写版『白雪姫』、そしてディズニー・オン・クラシック初登場となる『ブラザー・ベア』の楽曲が届けられます。

さらに、オーケストラの響きを存分に味わえる”シンフォニック・ドリーム”では、『ベイマックス』の楽曲が、映像とともに迫力満点の演奏で楽しめます。

プログラムの一部で、個性豊かな悪役にフォーカスしスリルと迫力満点のステージが届けられる”ミステリアス&ダーク・スペシャル”と、クリスマス・シーズンに聴いて楽しい特別プログラム”クリスマス・スペシャル”の演目は、後日発表予定です。

※<シンフォニック・ドリーム>『ベイマックス』より3曲が、スペシャル・プログラムに変更となります

プログラム第2部:アニメーション映画『ライオン・キング』より

© Disney

演奏予定曲:「サークル・オブ・ライフ」「王様になるのが待ちきれない」「準備をしておけ」「ヌーの暴走」「ハクナ・マタタ」「愛を感じて」 ほか

「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会」では2014年ツアー以来11年ぶりのフィーチャーとなるアニメーション映画『ライオン・キング』

© Disney

メインプログラムの『ライオン・キング』でも描かれている“サークル・オブ・ライフ(生命の環)”。

自身の現在(いま)を見つめ、果たすべき役割をまっとうし、そして未来へとバトンを渡す・・。

たとえ、今日つらく悲しいことがあっても、日はまた昇り、希望の光がみえてくるはずです。

© Disney

このコンサートで、観て・聴いて・心で感じる音楽体験が楽しめます。

公演スケジュール

公演追加・変更の可能性があります。

席種・チケット料金など、予約前にオフィシャルサイトから最新情報を確認ください。

チケット情報

Club Harmony 最速先行予約【先着】:

受付期間:2025年5月1日(木)正午〜5月9日(金)23:59

席種:S席・SS席限定 1階席保証

予約:https://l-tike.com/clubharmony/

※予約の申込みには、Club Harmonyの会員登録が必要です。(登録・年会費無料)

最速先行では、出演者情報やメッセージ、プログラムや歌唱曲の歌詞など、コンサートの予習や振り返りで何度でも読みたくなる永久保存版のパンフレットと、NEWカラーのファンシーカラー★ダイヤモンド・ライトを、チケットと一緒に予約できる“グッズ付きチケット”も!

全国ツアー開幕前に、いち早くご自宅に届くほか、購入された方全員に、非売品のオリジナル・ピンバッジがプレゼントされます。

※公演スケジュールは変更となる可能性があります。席種・チケット料金など、予約前にオフィシャルサイトから最新情報を確認ください

出演者

指揮者リチャード・カーシー氏や、オーディションで選ばれた外国人ヴォーカリストたちが来日する「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2025」

オーケストラは「THE ORCHESTRA JAPAN」が迫力のある生演奏を披露します。

ナビゲーターを務めるのは、ささきフランチェスコさんです。

指揮:リチャード・カーシー氏

指揮者、ピアニスト、俳優、作詞家として活躍されているリチャード・カーシー氏。

『オペラ座の怪人』のブロードウェイ公演および全米ツアー、ミュージカル『大草原の小さな家』では、音楽監督と指揮者を兼任されました。

ミルウォーキーのスカイライト・オペラ・シアターでは長年、芸術監督および主席指揮者を務め、ワールドプレミアを含む60以上の公演でタクトを振るわれました。

また、アメリカ国内にとどまらず、ペルー、ギリシャなど25を超える国で、ピアニストや編曲家として、その活動を場を広げています。

ヴォーカリスト

オーディションで選ばれた、外国人ヴォーカリストが来日!

ニューヨークのミュージカルシーンで活躍する彼らの、一流の歌やダンスパフォーマンスで、華やかなステージが楽しめます。

※写真は過去に出演したヴォーカリストです。今回来日するメンバーは、後日発表されます

<オーケストラ>THE ORCHESTRA JAPAN

オーケストラを務めるのは、2015年の創立と共にデビューしたTHE ORCHESTRA JAPAN。

「ディズニー・オン・クラシック」や数々のフィルム・コンサートへの出演を重ね、物語への没入感を誘う演奏が全国各地で好評を博しています。

ジャンルや既存のオーケストラにとらわれることなく、心の琴線に触れるような音楽をひたむきに追求しつづけ、2025年5月に10周年を迎えます。

<ナビゲーター>ささきフランチェスコ氏

2008年より「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会」の案内役を務めている、ささきフランチェスコ氏。

ラジオのDJをはじめ、CMやTV、沖縄国際映画祭や愛知万博、美術館展示のナレーションなど、幅広く活躍されています。

。2011年の東日本大震災発生以降、【Remember TOHOKU Network -鷹山会-】を立ち上げ、被災した地域への支援活動を続けています。

”Circle of Life 〜愛を感じて”をテーマに実施される、日本最大規模のオーケストラ・ツアー。

2025年9月13日より全国31都市52公演開催される「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2025」の紹介でした☆

Presentation licensed by Disney Concerts. ©︎Disney

※小学生未満のお子さんは入場できません

※出演者・プログラムは予告なく変更になる場合があります。尚、変更に伴う払い戻しは実施されません

※公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外での払戻しはされません

