【ゴルファーのための栄養学】夜に食べて欲しい食品は『これ』！

トータルゴルフフィットネス 管理栄養士兼トレーナーの中島です。

今回もお客様からのご質問にお答えします。

「夜に食べることがおすすめの食品はあるの？」です。

食事は1日に3食召し上がる方が多いかと思いますが、時間と食品を意識している方は少ないのではないでしょうか。

食品によって食べて欲しいタイミングがあります。

夜に食べるべき食品を一緒に考えていきましょう！

【関連記事】ゴルファーのための食事学「ゴルフの後、これだけは食べちゃダメ！」

『キウイフルーツ』

1.キウイフルーツと睡眠

寝る前にどうしてもお腹が空いた、、

そんな時は『キウイフルーツ』を選びましょう！

キウイフルーツと睡眠の質に関して調べた研究があります。

睡眠の質が良い方、悪い方、このどちらも対象として、夕食にキウイフルーツを摂りました。その結果、睡眠の質に関係なく、朝の眠気や覚醒度が改善されました(※1)。では、キウイフルーツの何が要因だったのでしょう。研究の結果、尿中のセロトニン濃度が増えていました。このことが寝起きが改善した要因として考えられます。

2.セロトニンとは？

セロトニンは『幸せホルモン』と呼ばれます。ヒトの脳内で生成される神経伝達物質です。気分の安定やストレスの軽減などのメンタルに関与します。また、体内時計の調整や、睡眠の質にも関わることが分かっています。

このセロトニンは朝に摂ることで、夜に「メラトニン」というホルモンに変換されます。メラトニンは自然な眠気を誘発することで、睡眠の質を向上させます。また十分にセロトニンが分泌されることでリラックスする効果もあります。このことが研究において被験者の寝起きを改善したと考えられます。

キウイフルーツに含まれるのはセロトニンの前駆体であるトリプトファンです。その他、キウイフルーツに含まれるビタミンCや食物繊維もそれぞれが睡眠の改善に関与した可能性があります。