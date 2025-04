◆映画(日本):「室町無頼」

【モデルプレス=2025/04/25】2025年5月に配信開始されるPrime Videoの新着作品が発表された。日本の歴史で武士階級として初めて一揆を起こした室町時代の武士・蓮田兵衛の腐敗した権力との知られざる戦いをドラマチックに描いた戦国アクション「室町無頼」を、5月2日から独占配信。主人公で剣の達人・蓮田兵衛を演じた大泉洋は本作で初めて本格的な殺陣・アクションに初挑戦し、兵衛に武術の才能を見出された才蔵をなにわ男子の長尾謙杜が演じた。

◆映画(日本):「ショウタイムセブン」

◆映画(日本):「ゆきてかへらぬ」

◆映画(海外):「MEG ザ・モンスターズ2」

◆映画(海外):「アナザー・シンプル・フェイバー」

◆テレビドラマ(海外):Amazon Original「ベター・シスター」(The Better Sister/アメリカ)シーズン1

◆スポーツ:「Prime Video Boxing 12 in Las Vegas」

◆音楽:「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」

◆2025年5月新着予定作品一覧

前代未聞の命懸け生放送をリアルタイム進行で描くサスペンス「ショウタイムセブン」を5月30日から独占配信。突如発生した爆破事件の交渉人に指名された元人気キャスターの折本眞之輔(阿部寛)は、これを番組復帰のチャンスと捉え、生放送中のスタジオで犯人との中継を強行するが、要求は次第にエスカレートしていく。折本の最後の選択は観客の賛否が分かれ、SNSで激論が交わされた。名匠・根岸吉太郎監督と脚本家の田中陽造氏が「ヴィヨンの妻〜桜桃とタンポポ〜」以来16年ぶりにタッグを組み、大正時代の京都と東京を舞台に複雑で歪な男女の三角関係と青春を描いた映画「ゆきてかへらぬ」を5月23日から独占配信。京都で出会い東京へ居を移した女優・長谷川泰子(広瀬すず)と不世出の詩人・中原中也(木戸大聖)。泰子は訪ねて来た文芸評論家の小林秀雄(岡田将生)と中也の仲睦まじい様子を目の当たりにして複雑な気持ちになり、やがて小林も康子の魅力に気付き、複雑でシンプルな関係がはじまる。巨大ザメ・メガロドン(通称MEG)の恐怖を描いたジェイソン・ステイサム主演の海洋パニックアクションシリーズ第2弾「MEG ザ・モンスター2」を5月15日から見放題独占配信。マリアナ海溝の人類未踏の深海に潜り、かつて生態系の頂点に君臨し、絶滅したはずのMEGを目覚めさせてしまった海洋調査チームと潜水レスキューのプロ・ジョナス・テイラーは、深海からビーチに襲来したどう猛で巨大なMEGの群れにどう立ち向かうのか。2019年公開の傑作サスペンス映画の続編「アナザー・シンプル・フェイバー」を、5月1日から独占配信開始。前作では、シングルマザーのステファニー(アナ・ケンドリック)とファッション業界で働くエミリー(ブレイク・ライブリー)という対照的な2人が親密になるも、突如エミリーが失踪してステファニーがその行方を追ううちに、驚きの展開を迎えたが、本作では、エミリーが裕福なイタリア人実業家と豪華な結婚式を挙げるため、イタリアの風光明媚なカプリ島でステファニーと再会し、華やかなゲストも巻き込んだ裏切りや殺人が勃発する。エリザベス・バンクス、ジェシカ・ビール、マシュー・モディーンが共演するスリラーAmazon Original「ベター・シスター」を5月29日から独占配信。ハンサムな弁護士の夫アダムとティーンエイジャーの息子イーサンと順風満帆な人生を送るクロエと、依存症を抱えギリギリの生活を送る姉のニッキー(エリザベス)。アダムが残酷に殺害され、ある人物が容疑者として浮上すると、姉妹の暗い過去が明らかになっていく。5月5日にボクシングの聖地ラスベガスで、「Prime Video Boxing 12 in Las Vegas」として行われる4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、井上尚弥選手(大橋)対ラモン・カルデナス選手(アメリカ)とWBO世界フェザー級タイトルマッチ、ラファエル・エスピノサ選手(メキシコ)対エドワード・バスケス選手(アメリカ)とのダブル世界戦、東洋太平洋フェザー級王者の中野幹士選手 (帝拳)とペドロ・マルケス選手(プエルトリコ)のフェザー級10回戦を独占ライブ配信する。新曲「夢中」をリリースしたばかりの7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、4都市9公演を回り約30万人を動員した自身初となるドームツアー、「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025"2:BE"」の東京ドーム公演を5月14日から独占配信。2024年8月にリリースしたセカンドアルバム「2:BE」の中から「Masterplan」や「Boom Boom Back」といったヒット曲をはじめ、アルバム収録曲を中心に「Spacecraft」「Sailing」を含む全29曲を「宇宙」をコンセプトにしたド派手な演出とパフォーマンスで披露。グループ初の4大ドームツアーを成功に収め、さらに2025年4月からアメリカ・アジア・ヨーロッパを回るワールドツアーを開催する。(modelpress編集部)【映画(日本)】5月1日・「春画先生」5月2日・「母性」・「室町無頼」※独占配信5月3日・「花腐し」5月6日・「お母さんが一緒」5月9日・「誰よりもつよく抱きしめて」※独占配信・「無限の住人」5月14日・「早乙女カナコの場合は」※独占配信・「雪の花―ともに在りて―」※独占配信5月23日・「ゆきてかへらぬ」※独占配信5月30日・「ショウタイムセブン」※独占配信【映画(海外)】5月1日・Amazon Original「アナザー・シンプル・フェイバー」(Another Simple Favor/アメリカ)※午後4時から独占配信5月8日・Amazon Original「アセスメント〜愛を試す7日間〜」(The Assessment/アメリカ)※午後4時から独占配信5月9日・「アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方」※独占配信5月15日・「MEG ザ・モンスターズ2」※見放題独占配信5月29日・「ブルービートル」※見放題独占配信5月30日・Amazon Original「卒業旅行in マヨルカ島」(Viaje De Fin De Curso: Mallorca/スペイン)※午後4時から独占配信【アニメ映画(海外)】5月1日・「おさるのジョージ2/ゆかいな大冒険!」・「おさるのジョージ3/ジャングルへ帰ろう」・「おさるのジョージ4/王子でござーる!」【テレビドラマ(日本)】5月4日23:09 開始・「いつか、ヒーロー」【テレビドラマ(海外)】5月2日・「Dr. HOUSE」シーズン1〜75月15日・Amazon Original「オーバーコンペンセイト〜イケメン男子の自分探し〜」(Overcompensating/アメリカ)シーズン1 ※午後4時から独占配信5月20日・Amazon Original「モーターヘッズ」(Motorheads/アメリカ)シーズン1 ※午後4時から独占配信5月22日・Amazon Original「ナイン・パーフェクト・ストレンジャー」(Nine Perfect Strangers/アメリカ)シーズン2 ※午後4時から独占配信5月29日・Amazon Original「ベター・シスター」(The Better Sister/アメリカ)シーズン1 ※午後4時から独占配信【テレビドラマ(アジア)】5月1日・「天官の継承者ディン・ユンチー〜秘宝と愛の物語」・「ミョヌラギわが嫁たちの物語」5月15日・「シンデレラと4人の騎士<ナイト>」【テレビアニメ(海外)】5月27日・Amazon Original「銀河系で2番目にイケてる病院」(The Second Best Hospital In The Galaxy/アメリカ)シーズン2 ※午後4時から独占配信【ドキュメンタリー(海外)】5月8日・Amazon Original「オクトパス!〜未知なる生命体タコの世界〜」(Octopus!/アメリカ)シーズン1 ※午後4時から独占配信5月13日・Amazon Original「イ・スマン:キング・オブ・K-POP」(Lee Soo Man: King Of K-Pop/アメリカ)※午後4時から独占配信【バラエティー(日本)】5月2日・「相席食堂」シーズン9【バラエティー(海外)】5月23日・Amazon Original「ジェレミー・クラークソン農家になる」(Clarkson's Farm /イギリス)シーズン4 ※午前9時から独占配信【スポーツ】5月5日・「Prime Video Boxing 12 in Las Vegas」※独占ライブ配信5月29日・「ボクシングナビ〜プレミアムラウンジVol.11」※独占配信【音楽(日本)】5月2日・「IMP.『IMPERIAL LIVE TOUR 2025』」※独占配信5月14日・「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 "2:BE"」※独占配信