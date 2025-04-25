「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2024－25」チケット販売日時決定…5月19日から開始
4月25日、Bリーグは「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2024-25」のチケット販売日時を発表した。
■「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2024－25」概要
【大会日程】
試合会場：横浜アリーナ
GAME1：2025年5月24日（土）14:30 TIPOFF
GAME2：2025年5月25日（日）13:10 TIPOFF
※GAME2で優勝決定の場合は実施無し
【チケット販売開始日時】
・「りそなグループB.LEAGUEFINALS2024－25」出場クラブファンクラブ会員先行販売
GAME1：5/24（土）：2025年5月19日（月）12:15～
GAME2：5/25（日）：2025年5月19日（月）18:15～
GAME3：5/27（火）：2025年5月19日（月）19:45～
※「りそなグループB.LEAGUE SEMIFINALS 2024－25」が5月19日以降も実施される場合は、「りそなグループB.LEAGUE SEMIFINALS 2024－25」の全日程が終了し、FINALS出場2クラブが決定した翌日から販売
・B.LEAGUEチケット販売
GAME1：5/24（土）：2025年5月20日（火）12:15～
GAME2：5/25（日）：2025年5月20日（火）18:15～
GAME3：5/27（火）：2025年5月20日（火）19:45～
※「りそなグループB.LEAGUE SEMIFINALS 2024－25」が5月19日以降にも実施されている場合は、「りそなグループB.LEAGUE SEMIFINALS 2024－25」の全日程が終了した翌日から「FINALS出場クラブファンクラブ会員先行販売」が開始されるため、B.LEAGUEチケットはその翌日から販売
・B.LEAGUEチケット販売（立見指定券）
GAME1：5/24（土）：2025年5月21日（水）18:15～
GAME2：5/25（日）：2025年5月21日（水）18:15～
GAME3：5/27（火）：2025年5月21日（水）18:15～