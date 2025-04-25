ºå¿À3¿ÍÂÖÀª¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢HondaÎë¼¯¡¦Àî¸¶¤¬²æËý¤Î6²ó3¼ºÅÀ¡¡Âçºå¶Í°þÁªÈ´VÏÓ¡Ö°¤¤¤È¤¤Ï¡Ä¡×
¡¡¡þ¼Ò²ñ¿ÍÌîµåJABAµþÅÔÂç²ñÍ½ÁªB¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¡HondaÎë¼¯6¡½5Åì¼Ç¡Ê2025Ç¯4·î25Æü¡¡¸ÐÅì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎJABAµþÅÔÂç²ñ¤Ï25Æü¤ËÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢HondaÎë¼¯¤¬Åì¼Ç¤Ë6¡½5¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥×¥íÃíÌÜ¤ÎºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¡¦Àî¸¶»Ìµ®¤Ï¡¢6²ó9°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÇÔ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅì¼ÇÂÇÀþ¤¬¼«Ê¬¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿Ãæ¤Ç¡¢²¿¤È¤«¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½é²ó2»à°ìÎÝ¤ÇÀèÀ©2¥é¥ó¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µö¤·¤¿9°ÂÂÇ¤Î¤¦¤ÁÄ¹ÂÇ¤¬5ËÜ¤òÀê¤á¤ë¶ì¤·¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊÑ²½µå¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤éÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¡¢¡ÖÄ¾µå¤¬°¤¤¤È¤¤ÏÊÑ²½µå¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬¼è¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¡×¤È²æËý¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¶Í°þ¡ÊÂçºå¡Ë½Ð¿È¤Ç¹â3½Õ¤ÎÁªÈ´Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Ï³¤ì¤ò·Ð¸³¤·¡¢¹âÂ´¤Ç¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¶¯¹ë¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È²ò¶ØÇ¯¤È¤Ê¤ëÆþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢µå¾ì¤Ç¤Ï3¿ÍÂÖÀª¤òÉß¤¤¤¿ºå¿À¤ò´Þ¤àNPB7µåÃÄ¤¬»ë»¡¡£¡Ö¾¡Éé¤ÎÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³Í½Áª¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¡þÀî¸¶¡¡»Ìµ®¡Ê¤«¤ï¤Ï¤é¡¦¤·¤¡Ë2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë6·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î20ºÐ¡£ÍÄÃÕ±àÇ¯¾¯»þ¤Ë¥Ý¥ë¥Æ¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¾®3¤«¤éÀéÎ¤µÖ¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤ÏËÌÀÝ¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï2Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢3Ç¯½Õ¤ËÇØÈÖ¹æ10¤ÇÁªÈ´Í¥¾¡¡£1¥á¡¼¥È¥ë89¡¢96¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£