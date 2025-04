千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド「ベルメゾン」が、セレオ八王子に「Belle Maison Market(ベルメゾンマーケット)」を期間限定オープン!

キッズウェアを中心にアウトレットグッズが週替わりで続々追加される、ベルメゾンのアウトレット&人気ブランドリユース服のポップアップショップです☆

セレオ八王子「Belle Maison Market(ベルメゾンマーケット)」ポップアップショップ

店舗名称:Belle Maison Market(ベルメゾンマーケット)セレオ八王子

開催期間:2025年5月2日(金)〜10月31日(金)※館の営業時間・休館日に準じます。

出店場所:セレオ八王子 北館7F

所在地:〒192-0083 東京都八王子市旭町1-1

営業時間:10:00〜20:00

商品展開:ベルメゾンのアウトレット商品(子ども服等)、サラリスト(レディース、メンズ)、kimawariリユース品

オリジナルグッズを中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添ったグッズを提供している「ベルメゾン」

今回のポップアップショップでは子ども服を中心にお得なアウトレット価格で販売されます。

アウトレット品以外にも、これからの季節に活躍する汗取りインナーブランド「Salalist(R)(サラリスト)」の販売も実施予定の、家族でお買い物が楽しめるショップです。

また、千趣会が運営している不要品の宅配買取サービス「kimawari fashion(キマワリ ファッション)」で回収した衣類の中から、ポロ・ラルフローレン、ブランシェス、ファミリア、べべ、メゾピアノといった人気ブランドの子ども服を限定販売。

お得な価格でリユース服が購入できます☆

※取り扱いブランドは一例です。在庫状況により販売を終了や、取り扱いがない場合があります。

アウトレット品:【54%OFF】肩フリルガーゼドッキングワンピース

価格:54%OFF 1,400円(税込)

※定価での販売期間:2024年7月3日〜11月13日

サイズ:140

カラー:オフホワイト

一枚でかわいくなれるドッキングワンピース。

落ち着いたカラー&シンプルなデザインが上品な一着です。

アウトレット品:【80%OFF】ティアードチュニック

価格:80%OFF 597円(税込)

※定価での販売期間:2024年1月19日〜4月25日

サイズ:150、160

カラー:サックス、オフホワイト

ふんわりと広がるシルエットがおしゃれなティアードチュニック。

80%オフのアウトレット価格で販売されます。

<Salalist (R)(サラリスト)>汗取りインナー・綿混脇フィットタンクトップ(大汗さん)

価格:1,980円(税込)

店舗展開カラー:グレージュ、ブラック、ベージュ

店舗展開サイズ:M・L・LL

脇汗・汗ジミ・汗のベタベタやニオイなど、汗のお悩みを解消し、快適に過ごせるよう開発された、ベルメゾンオリジナルの汗取りインナーシリーズ「Salalist(サラリスト)」

気になる脇汗をカバーして、猛暑日も快適に過ごせる、短い袖のトップスの時も着られるタンクトップです。

<Salalist (R)(サラリスト)>汗取りインナー・さらりとやわらか綿タンクトップ

価格:1,090円(税込)

店舗展開カラー:オフホワイト、ブラック、サンドベージュ、ココア、ナイトネイビー

店舗展開サイズ:M・L・LL

これ1枚で、わきの汗じみも視線も気にしない 敏感肌にもうれしい綿100%の“わきの下着”。

身生地と同素材を使用した二重仕立ての脇汗パッド付きです

<オープン記念>ノベルティプレゼント

ノベルティプレゼント" />

数量:300点限定

オープン記念として、税込み2,500円以上購入された方先着300名にベルメゾンオリジナルグッズをプレゼント。

かわいいアートが使用された「ちょこちょこふせんセット」がもらえます。

ベルメゾンのアウトレット&人気ブランドリユース服が週替わりで続々追加されるポップアップショップ。

セレオ八王子に2025年5月2日よりオープンする「Belle Maison Market(ベルメゾンマーケット)」の紹介でした☆

