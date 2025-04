東京ディズニーリゾートでは、2025年6月5日(木)より、“Sunny Sunny Summer”のグッズやメニューが登場!

ディズニーアンバサダーホテルの各レストランでも、“Sunny Sunny Summer”スペシャルメニューが提供されます。

今回は、「チックタック・ダイナー」に期間限定で登場する“Sunny Sunny Summer”スペシャルメニューを紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル/チックタック・ダイナー“Sunny Sunny Summer”スペシャルメニュー

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」

ディズニーアンバサダーホテルにある「チックタック・ダイナー」

1950年代のポップなダイナーをイメージした、大きな時計が特徴のデリカフェです。

そんな「チックタック・ダイナー」では、2025年7月1日(火)から“Sunny Sunny Summer”をテーマにした「スペシャルセット」と「スペシャルドリンク」が提供されます☆

“Sunny Sunny Summer”スペシャルセット

価格:2,200円

提供期間:2025年7月1日〜2025年9月15日

提供時間帯:ランチ/ディナー

ピーチとシャインマスカットのデニッシュサンドウィッチパストラミとザワークラウトのミッキーサンドウィッチソフトドリンクのチョイス※別途400円でソフトドリンクを「“Sunny Sunny Summer”スペシャルドリンク」に変更できます

※1日の提供数に限りがあります

2種類のサンドウィッチが楽しめる“Sunny Sunny Summer”スペシャルセット。

サクサクのデニッシュ生地を使ったサンドウィッチにはピーチとシャインマスカットがホイップクリームと一緒にサンドされ、スウィーツ感覚でいただけます☆

また、キュートなミッキーシェイプのサンドウィッチはパストラミとザワークラウトがサンドされ、食べ応えも◎

プレートやサンドウィッチにはお花やヤシの木、シェルなどのモチーフも添えられ、まるで南国にいるような気分も味わえます。

“Sunny Sunny Summer”スペシャルドリンク

価格:800円

提供期間:2025年7月1日〜2025年9月15日

提供時間帯:ランチ/ディナー

キウイシロップ、パッションフルーツシロップ、ソーダ、甘夏ゼリー、キウイ、オレンジ

ランチとディナーの時間帯に提供される“Sunny Sunny Summer”スペシャルドリンク。

キウイシロップやパッションフルーツシロップがベースの甘酸っぱいドリンクに、しゅわしゅわのソーダをプラス!

さらに甘夏ゼリーや、キウイ、オレンジも入っています。

スペシャルセットとスペシャルドリンク、一緒にいただくのもオススメ。

ディズニーアンバサダーホテル/チックタック・ダイナー“Sunny Sunny Summer”スペシャルメニューの紹介でした☆

