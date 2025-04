「Hydro Flask」のポップアップが東京・名古屋・福岡で開催！春色NEWボトルや人気ミニサイズをゲットしよ

アメリカ発の「 Hydro Flask(ハイドロフラスク) 」のポップアップが、4月25日(金)〜5月25日(日)の間、Alpen TOKYO / Alpen NAGOYA / Alpen FUKUOKAの3か所にて開催されています。2025 Spring / Summerを中心としたラインナップになっているそう。また、4月26日(土)〜29日(火・祝)の間は、原宿のSix Gallery(シックスギャラリー)にて、新作を含む約100型のアイテムがそろうポップアップもオープンしますよ。その場でオリジナル刻印をしてくれるサービスもあるというから、お見逃しなく。

カラバリ&サイズが豊富な「Hydro Flask」のボトルが気になる2009年にアメリカ・オレゴン州にて、初めて保冷・保温のできる断熱ボトルの販売をスタートした「Hydro Flask」。ボトルをはじめ、さまざまなアクセサリー、アウトドアにぴったりな軽量ボトルなど、豊富で幅広い品ぞろえが大きな魅力です。シンプルながらもオリジナリティあふれるボトルデザインは、ファッションの一部として取り入れたくなっちゃう!デザインがリニューアルした、春色新作がかわいい〜リニューアル前→リニューアル後2025 Spring / Summerの新作からデザインが一新された『Wide Mouth』シリーズは、キャップがボトル本体と同じカラー、本体のロゴがボトル本体と同系色となり、より洗練された雰囲気に。広い飲み口で便利な『Wide Mouth』シリーズには、さまざまな容量がラインナップしていますよ。「32oz WIDE MOUTH」(税込6930円/946ml)は、アウトドアや日常での持ち歩きに重宝する定番サイズ。大容量の「40oz WIDE MOUTH」(税込7700円/1182ml)は、気温が上がるこれからの季節にうってつけです。春らしい明るいカラーが、お出かけ気分を盛り上げてくれる予感!自分だけのオリジナルボトルを愛用しよっ「Hydro Flask」の『Wide Mouth』シリーズは、別売りのカラフルなFlex Capに付け替えることで、自分好みにカスタマイズできるのも推しポイント。自分好みのかわいいボトルをゲットして、デイリーで活躍させちゃいましょう。SNSで話題!ミニサイズの春色4つは原宿で最速販売されるよSNSで話題になったミニマルサイズの「200ml Micro Hydro」(税込3520円)も要チェック。4月26日(土)からスタートする原宿のポップアップでは、春色4カラーが日本最速でゲットできるんですよ。小さいバッグに入れたり、カラビナをつけてアクセサリーのように携帯したりするのも良き◎ちょっとしたお出かけや、オフィスドリンク用にもおすすめですよ。イベントで好みのボトルを見つけてみて東京・名古屋・福岡で開催される「Hydro Flask」のポップアップは、新作から人気のものまで幅広いボトルが店頭に並んでいます。イベントに参加して、自分にしっくりくるマイボトルを探してみてはいかがでしょう。Hydro Flask ポップアップ期間:4月25日(金)〜5月18日(日)■Alpen TOKYO住所:東京都新宿区新宿3丁目23-7「ユニカビル」営業時間:平日 11:00〜22:00 / 土日祝 10:00〜22:00■Alpen NAGOYA住所:愛知県名古屋市中区栄3-18-1ナディアパークビジネスセンタービルB1〜5F営業時間:10:00〜21:00■Alpen FUKUOKA住所:福岡県福岡市博多区住吉1-2-74キャナルシティ博多 サウスビル1〜3F営業時間:10:00〜21:00Hydro Flask PLAYFUL POPUP in HARAJUKU - We Make It, You Own It -会場:Six Gallery (東京都渋谷区神宮前6-32-1)期間:4月26日(土)〜29日(火・祝)営業時間:11:00〜19:00入場料:無料公式HP:https://www.hydroflask.co.jp公式Instagram:@hydroflask.jp参照元Hydro Flask ポップアップ:アルコインターナショナル株式会社 プレスリリース200ml Micro Hydro:アルコインターナショナル株式会社 プレスリリースHydro Flask PLAYFUL POPUP in HARAJUKU:アルコインターナショナル株式会社 プレスリリース