º´¡¹ÌÚ¿Ô¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ±§Ãè¿ÍÂÐ·è¤Ë¾¡¤Ä¡×¡¡ÆüËÜ¿Í½é¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µéÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ø¡Ä£¶¡¦£±£¹£×£Â£Ï²¦¼Ô¥Î¡¼¥Þ¥ó¤ËÄ©Àï
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¡Ê£¶£¶¡¦£¶¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£²²óÀï¡¡²¦¼Ô¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡½Æ±µé£²°Ì¡¦º´¡¹ÌÚ¿Ô¡Ê£¶·î£±£¹Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé£²°Ì¤Îº´¡¹ÌÚ¿Ô¡Ê£²£³¡Ë¡áÈ¬²¦»ÒÃæ²°¡á¤¬¡¢Æ±µé²¦¼Ô¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê£²£´¡Ë¡áÊÆ¹ñ¡á¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£µÆü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤ÐÆüËÜ¿ÍÁª¼ê½é¤ÎÆ±µéÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤Ê¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¤·¡ÖÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè°ìÀ¼¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç£²ÈÖÌÜ¤Ë¹¬¤»¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±ÈÖÌÜ¤Ï¡¢Êì¤Î¤ªÊ¢¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë°ìÈÖµ¤¹çÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡£º£²ó¡¢¤Ê¤ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¤«¤é¥ß¥É¥ëµé¤Þ¤Ç¤Î£±£³³¬µé¤Ç¡¢Í£°ìÆüËÜ¿ÍÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¡£¥é¥¤¥Èµé¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÁØ¤Î¸ü¤¤³¬µé¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾¡»»¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¤Ç¡¢¤·¤«¤âÆüËÜ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ã¤Æ¡¢°ìÀ¸¤Î¤¦¤Á£±²ó¤°¤é¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¡¢¤â¤¦¿ÍÀ¸½ª¤ï¤ê¡££Ë£Ï¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢£×£Â£Á¡¦£É£Â£Æ¤Ç£´°Ì¡¢£×£Â£Ã¤Ç¤â£µ°Ì¤È¡¢¼çÍ×£´ÃÄÂÎ¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¤Ç¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤Ï¡¢£²£°£°£¹Ç¯£±£°·î£³Æü¤Ëº´¡¹ÌÚ´ð¼ù¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬£×£Â£Á²¦¼Ô¥Ó¥Á¥§¥¹¥é¥Õ¡¦¥»¥ó¥Á¥§¥ó¥³¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÈ½ÄêÉé¤±¤·¤Æ°ÊÍè£±£¶Ç¯¤Ö¤ê£¶ÅÙÌÜ¡Ê£µ¿ÍÌÜ¡Ë¡£ÆüËÜ³«ºÅ¤Ï¡¢£±£¹£¸£¹Ç¯£±£²·î£±£°Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ÇÈøºêÉÙ»ÎÍº¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬£×£Â£Á²¦¼Ô¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ö¥ê¡¼¥é¥ó¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÄ©Àï¤·£´²ó£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£³£¶Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ó¤ÏºòÇ¯£µ·î¤Î£×£Â£ÏÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¥¸¥ç¥Ð¥Ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥é¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë£±£°²ó£Ë£Ï¾¡¤Á¤·¤Æ²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£Æ±Ç¯£¸·î¡¢Àµµ¬²¦¼Ô¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤·¤¿¤¿¤á¡¢Àµµ¬²¦ºÂ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯£³·î£²£¹Æü¡¢ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÄ©Àï¼Ô¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¯¥¨¥Ð¥¹¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¤ò£³²ó£Ô£Ë£Ï¤ÇÂà¤±½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ò¸½ÃÏ¤Ç»ë»¡¤·¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥Î¡¼¥Þ¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÄ©Àï¾õ¡×¤òÆÉ¤ß¾å¤²ÂÐÀï¤òÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢µ»½Ñ¡¢Á´¤Æ¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤Û¤ó¤È¤Ë¶¯¤¤¡£¿Í´Ö¤ò¼¤á¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Î¡¼¡¦¥Þ¥ó¤À¤±¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤ÏËÜÅö¤Ë±§Ãè¿ÍÂÐ·è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤È¤È¤â¤Ë·ý¤òÁ°¤ËÆÍ¤½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤íÀ¤³¦¡ª¡×
¡¡ÀïÀÓ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬£±£¹¾¡¡Ê£±£·£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ£±Ê¬¤±¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ó¤¬£²£·¾¡¡Ê£²£±£Ë£Ï¡Ë£±Ìµ¸ú»î¹ç¡£
¡¡¶½¹Ô¤Ï¡¢£Î£Ô£Ô¥É¥³¥â±ÇÁüÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö£Ì£å£í£é£î£ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£