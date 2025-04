2025年4月29日(火・祝)夜9時よりABEMAにて、男女の生々しい本音が暴かれる、過酷な婚前合宿サバイバル『ウェディングウォーズ』を放送開始する。このたび本作の主題歌に、数々の恋愛ソングで多くの共感を集めてきたアーティスト・西野カナの、昨年の活動再開を華やかに彩った楽曲「EYES ON YOU」が決定した。

主題歌「EYES ON YOU」ver. 『ウェディングウォーズ』予告映像

『ウェディングウォーズ』は、結婚を前提に交際をしている8組のカップルが、過酷な合宿生活の中でお互いの“愛を試す”熾烈なミッションに挑み、結婚資金1000万円の獲得を目指す婚前合宿サバイバル番組だ。本作は、リーディングエンターテインメント企業CJ ENMが運営するNo.1 KコンテンツチャンネルtvNで放送された『2億9千:結婚戦争』のフォーマットを基に、『今日、好きになりました。』『オオカミには騙されない』シリーズや、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』などをはじめとした、数々の恋愛リアリティーショーを手がけてきた「ABEMA」が、日本版の『ウェディングウォーズ』として新たに制作。より刺激的で心揺さぶる新たなルールも投入し、お届けする。

本作では、貯金ゼロ、浮気、無職、性の不一致など、様々な事情を抱えている8組のカップルたちが、“結婚とは何か?”を学ぶ宿舎にて婚前合宿を行う。お互いの愛と絆を確認するサバイバルミッションは泥道での500m走や、高性能な嘘発見器で本心を炙り出す質問を行うなど多岐にわたり、最後まで勝ち抜いた1組は結婚資金1000万円を獲得することができる。そしてミッションの順位に応じて“ウェディングコイン”が付与され、カップルたちはそのコイン数に応じたクラスに別れて共同生活を行い、決められた金額の生活費で生活を乗り越えなければならない。金銭感覚や価値観のすれ違いが生まれたり、これまで目を背けていた現実に向き合い、明かされていなかった秘密や本性が次々に露わに…。約60台ものカメラを使い、カップルたちの感情を漏れなく映し出していく。

スタジオMCには、鈴木えみ、森香澄、ダイアンの津田篤宏、そして進行役にはコットンの西村真二が就任。個性豊かな4人が、それぞれの視点からカップルたちの言動や心理を鋭く分析し、思わず共感してしまうコメントや予想外の展開へのリアクションで、番組をさらに盛り上げていく。

そして本作を彩る主題歌には、西野カナの活動再開後初めてリリースされた楽曲として大きな反響を集めている切ない恋心を歌ったラブソング、「EYES ON YOU」が決定した。結婚を目前に控えたカップルたちが、さまざまな試練や葛藤を通じて“結婚とは何か?”を見つめ直す『ウェディングウォーズ』のテーマと深く重なり合い、番組の世界観をより一層引き立て、厳しい現実と向き合いながらも揺るがぬ想いを胸に進んでいく参加者たちの姿を情感豊かに彩る。また西野カナの楽曲がABEMAのオリジナル番組に起用されることは初めてとなる。

また本日、「EYES ON YOU」を聴くことができる、新たな予告映像が公開となった。さらに「ABEMA」にて、『ウェディングウォーズ』特別先行映像を公開。本映像では、鈴木えみ、森香澄、ダイアンの津田篤宏、コットンの西村真二の豪華スタジオメンバーがそれぞれの“結婚観”について語る注目シーンをいち早くお届け。普段はなかなか聞くことのできない、MCたちのリアルな本音が飛び出す。

■西野カナ コメント全文

主題歌に「EYES ON YOU」を起用していただき光栄です。

この曲は、付き合っているのにふとした相手の言動に不安になったり、2人の将来の不確かさに揺さぶられる心情を描いています。

"「愛してる」だけじゃ嫌だ"

というサビの歌詞は、欲しがりすぎなようですが、カップルには言葉だけでは解決できないことがあるんだと思います。

ということで番組のテーマにぴったりです!私も視聴するのが楽しみです!

◆西野カナ プロフィール

2008年のデビュー以来、類稀な歌声と共感性の高い歌詞が話題となり「会いたくて 会いたくて」「Darling」「トリセツ」など恋愛ソングを中心に、「GO FOR IT !!」「Best Friend」など応援・友情ソングも支持され続けている。2019年活動休止、2024年6月より活動再開。新曲「EYES ON YOU」は配信サイト首位7冠、EP「Love Again」は10万枚超のヒットを記録。

2025年4月より、全国6都市をまわるアリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』開催中。

2025年5月9日に、新曲「With You」を配信シングルとしてリリース予定。