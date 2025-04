「ABEMA」は、29日午後9時より、男女の生々しい本音が暴かれる、過酷な婚前合宿サバイバル『ウェディングウォーズ』を放送開始する。同番組の主題歌に、西野カナの楽曲「EYES ON YOU」が決定した。同番組は、結婚を前提に交際している8組のカップルが、過酷な合宿生活の中でお互いの“愛を試す”熾烈なミッションに挑み、結婚資金1000万円の獲得を目指す婚前合宿サバイバル番組。エンターテインメント企業「CJ ENM」が運営するKコンテンツチャンネル「tvN」で放送された『2億9千:結婚戦争』のフォーマットを基に、『今日、好きになりました。』『オオカミには騙されない』シリーズや、現在放送中の『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』などをはじめとした、数々の恋愛リアリティーショーを手がけてきた「ABEMA」が、日本版の『ウェディングウォーズ』として新たに制作。より刺激的で心揺さぶる新たなルールも投入し、届ける。スタジオMCには、鈴木えみ、森香澄、ダイアン・津田篤宏、進行役にはコットン・西村真二が就任した。

同番組彩る主題歌には、西野の活動再開後初めてリリースされた楽曲として大きな反響を集めている切ない恋心を歌ったラブソング、「EYES ON YOU」が決定。結婚を目前に控えたカップルたちが、さまざまな試練や葛藤を通じて“結婚とは何か?”を見つめ直す番組テーマと深く重なり合い、番組の世界観をより一層引き立て、厳しい現実と向き合いながらも揺るがぬ想いを胸に進んでいく参加者たちの姿を情感豊かに彩る。また西野の楽曲がABEMAのオリジナル番組に起用されるのは初めて。また、「EYES ON YOU」を聴くことができる、新たな予告映像が公開。さらに「ABEMA」にて、特別先行映像も公開した。本映像では、鈴木、森、津田、西村の豪華MC陣がそれぞれの“結婚観”について語る注目シーンをいち早く見られ、普段はなかなか聞くことのできない、MCたちのリアルな本音が飛び出す。■西野カナ【コメント全文】主題歌に「EYES ON YOU」を起用していただき光栄です。この曲は、付き合っているのにふとした相手の言動に不安になったり、2人の将来の不確かさに揺さぶられる心情を描いています。“「愛してる」だけじゃ嫌だ”というサビの歌詞は、欲しがりすぎなようですが、カップルには言葉だけでは解決できないことがあるんだと思います。ということで番組のテーマにぴったりです!私も視聴するのが楽しみです!