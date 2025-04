歌い手Adoが24日放送のNHK音楽番組「NHK MUSIC SPECIAL」に出演。世界のファンとオンライントークをつなぎ、交流した。

「Adoに出会い、人生が変わった」というテーマではカナダの男性は「もともと内向的な性格なので、人と仲良くなったり話しをするのが得意ではありませんでした。でもAdoの推し活を始めライブに行くようになって、信頼できる仲間に出会えました。ライブで知り合った仲間はそれほど多くありませんが、毎日チャットで話したり、Adoについて語り合ったりしています。陰キャだったのに人との付き合い方が大きく変わり、自分からいろんな人とつながろうと思うようになりました」とAdoに直接感謝を伝えた。

Adoは「私の存在が誰かのきっかけになっているって思うと感慨深いものがあります」と感謝した。

またパラグアイの男性は「小売店で働いていたときに解雇されそうになったのですが、ちょうどその頃『ONE PIECE』のアルバムが出て、その中の『私は最強』が心にとても響きました。この曲を聞きながら職場まで歩いて行くと気持ちが落ち着き、自分の未来を考えることができたのです。まさに『私を最強だ』と自分に言い聞かせて何だってできると思えるようになりました。Adoの心地よい歌声とこの曲のおかげで乗り越えることができありがたく思っています。辛かったとき何度も救われたのでAdoには感謝しています」と感謝した。

Adoは涙し「本当にうれしいですし、私もそういった言葉に救われていますし。Everyone thank you so much」と英語でも感謝した。またパラグアイの男性は「僕だけでなく、ここにいる全員も、南米もファンも本当にあなたに感謝しています。実感がないかもしれませんが、あなたの音楽は地球の反対側に届いています。初めてあなたのライブをブラジルや南米で見られることにわくわくしていますし、こちらの仲間たちも同じ思いで待っています。お会いできる日を楽しみにしています」と最大規模のワールドツアーを楽しみにした。

Adoは「歌を通してたくさんの国と地域のみなさんに会いにいくことができて、とてもうれしいですし、この活動をやっていなければきっと他の国に行くってこともなかったと思うので。しかも皆さんと同じ目線で、街を歩いてみたり音楽を聞いたり、食べ物を食べたりっていうのが私も本当にものすごく刺激になっていて、それ以上にファンの皆さんと人種も国も超えて、ふれあえることがとってもうれしいんですけど、ここにいる全ての国と地域のみなさんのところにまたライブを通して会いに行けるということが私はとっても楽しみにしています」と感謝した。