来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇４月２９日
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）
１８：００ ユーロ・経済信頼感
２１：３０ 米・卸売在庫
２２：００ 米・住宅価格指数
２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
※昭和の日の祝日で日本市場は休場
◇４月３０日
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０ 日・商業動態統計
１０：３０ 豪・消費者物価指数
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
１４：３０ 仏・消費支出
１４：３０ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）
１５：４５ 仏・卸売物価指数
１６：５５ 独・失業率
１６：５５ 独・失業者数
１７：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値）
１９：００ 日・外国為替介入実績
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２１：３０ 米・雇用コスト指数
２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数
２３：００ 米・個人所得
２３：００ 米・個人消費支出
２３：００ 米・住宅販売保留指数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
※ベトナム市場が休場
◇５月１日
１０：３０ 豪・輸入物価指数
１０：３０ 豪・貿易収支
１４：００ 日・消費者態度指数
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
※日・日銀金融政策決定会合の結果発表
※日・日銀展望レポート
※ドイツ，フランス，スウェーデン，ノルウェー，ポーランド，スイス，中国，香港，韓国，シンガポール，マレーシア，フィリピン，タイ，インドネシア，インド，ベトナム，南アフリカ，ブラジル，トルコ，メキシコ，ロシア市場が休場
◇５月２日
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：５０ 日・マネタリーベース
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・卸売物価指数
１０：３０ 豪・小売売上高
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
１８：００ ユーロ・失業率
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
２３：００ 米・製造業新規受注
※中国，ロシア市場が休場
◇４月２９日
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）
１８：００ ユーロ・経済信頼感
２１：３０ 米・卸売在庫
２２：００ 米・住宅価格指数
２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
※昭和の日の祝日で日本市場は休場
◇４月３０日
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０ 日・商業動態統計
１０：３０ 豪・消費者物価指数
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
１４：３０ 仏・消費支出
１４：３０ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）
１５：４５ 仏・卸売物価指数
１６：５５ 独・失業率
１６：５５ 独・失業者数
１７：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値）
１９：００ 日・外国為替介入実績
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２１：３０ 米・雇用コスト指数
２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数
２３：００ 米・個人所得
２３：００ 米・個人消費支出
２３：００ 米・住宅販売保留指数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
※ベトナム市場が休場
◇５月１日
１０：３０ 豪・輸入物価指数
１０：３０ 豪・貿易収支
１４：００ 日・消費者態度指数
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
※日・日銀金融政策決定会合の結果発表
※日・日銀展望レポート
※ドイツ，フランス，スウェーデン，ノルウェー，ポーランド，スイス，中国，香港，韓国，シンガポール，マレーシア，フィリピン，タイ，インドネシア，インド，ベトナム，南アフリカ，ブラジル，トルコ，メキシコ，ロシア市場が休場
◇５月２日
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：５０ 日・マネタリーベース
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・卸売物価指数
１０：３０ 豪・小売売上高
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
１８：００ ユーロ・失業率
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
２３：００ 米・製造業新規受注
※中国，ロシア市場が休場