西野カナ「EYES ON YOU」がABEMA『ウェディングウォーズ』の主題歌に決定

■「EYES ON YOU」は、西野カナの活動再開後初の配信リリース曲として大きな注目を集めたナンバー

西野カナの「EYES ON YOU」が、ABEMA『ウェディングウォーズ』の主題歌に決定した。

「EYES ON YOU」は、2024年に西野カナの活動再開後初の配信リリース曲として大きな注目を集めたナンバー。切ない恋心を歌ったラブソングとなっている。

『ウェディングウォーズ』は、結婚を前提に交際をしている8組のカップルが、過酷な合宿生活の中でお互いの“愛を試す”熾烈なミッションに挑み、結婚資金1,000万円の獲得を目指す婚前合宿サバイバル番組。

「EYES ON YOU」が『ウェディングウォーズ』の世界観をよりいっそう引き立て、厳しい現実と向き合いながらも揺るがぬ想いを胸に進んでいく参加者たちの姿を情感豊かに彩っていく。

西野カナは、新曲「With You」を5月9日0時より配信シングルとしてリリース。

「With You」は、相手の素敵な部分はもちろん、ちょっと抜けている部分も愛おしいと思えるような大切な存在を歌った、切なくも煌めくメロディが印象的なカップルLOVEソングとなっている。

また、西野カナは、活動再開後初の全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』を開催中。さいたまスーパーアリーナでの追加公演のオフィシャル先行予約も絶賛受付中だ。

リリース情報

2025.05.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「With You」

『西野カナ Fall In Love With You Again Tour 2025』特設サイト

https://www.nishinokana.com/tour2025/

西野カナ OFFICIAL SITE

https://www.nishinokana.com/