ファミリーマートが、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」と「シナモロール」とのコラボキャンペーン「ポチャッコ&シナモロール ファミマの推し活ウィーク」を開催!

対象のスイーツやお菓子を購入すると、推し活がはかどる限定グッズがプレゼントされるほか、抽選で当たるキャンペーンです☆

ファミリーマート サンリオ「ポチャッコ&シナモロール ファミマの推し活ウィーク」

キャンペーン開始日:2025年4月29日(火)

開催店舗:全国のファミリーマート約16,200店舗

2024年サンリオキャラクター大賞で1位、2位を獲得した大人気キャラクター「シナモロール」と「ポチャッコ」

今回、対象スイーツやお菓子の購入でファミリーマート限定のオリジナルデザインを使用した「ポチャッコ」と「シナモロール」のオリジナルグッズがもらえる企画が実施されます。

「推し活ウィーク」と題し、推し活に役立つクリアシートやステッカー、マスキングテープをラインナップ。

また、期間中、コラボスイーツなどを購入してファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためて応募すると、キャンペーン限定グッズなどが抽選で合計131名に当たります。

対象のお菓子を買うと、推し活に使える限定オリジナルグッズがもらえる

開催期間:

第1弾:2025年4月29日(火) 10時〜対象キャラクター:シナモロール第2弾:2025年5月6日(火) 10時〜対象キャラクター:ポチャッコ

各期間中、対象のお菓子を2個購入された方を対象にしたプレゼントを実施。

オリジナルデザインが使用された「ポチャッコ」と「シナモロール」のグッズがいずれか1個もらえます。

存在感あるステッカーやおしゃれなクリアシート、マスキングテープが第1弾「シナモロール」、第2弾「ポチャッコ」デザインで登場です。

ダイカットステッカー

種類:各2種類

推しに対する気持ちを代弁してもらえるような「シナモロール」と

「ポチャッコ」のステッカー。

スマートフォンの裏に貼ったり、スマートフォンケースの内側に挟みやすいサイズです。

クリアシート

種類:各2種類

ブロマイドと重ねてデコレーションできる「シナモロール」と

「ポチャッコ」のクリアシート。

クリアシートをカメラの前にかざしてかわいい写真を撮ることができます。

マスキングテープ

種類:各1種類

アレンジしやすい「シナモロール」と

「ポチャッコ」柄のマスキングテープ。

そのまま貼ったり、キャラクターや推し活ワードを切り出して貼ったりして楽しむことができます。

※対象商品は店舗によって取り扱いのない場合があります

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合があります

※景品は、なくなり次第終了となります

ファミマでしか手に入らないグッズが当たる!ファミマのアプリでスタンプ企画を開催

実施期間:

・キャンペーン期間:2025年4月29日(火)〜5月19日(月)まで

・応募期間:2025年4月29日(火)〜5月23日(金)まで

期間中ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1品につきスタンプが1個たまります。

スタンプを貯めて、お好みのコースに応募いただくと抽選で推し活にちなんだキャンペーン限定グッズなどが合計131名に当たります。

スタンプ8個コース:推しを着られるビーズクッション

当選人数:1名

「シナモロール」と「ポチャッコ」を着られる巨大ビーズクッション。

サイドには推し活に関する言葉も入っています。

スタンプ4個コース:推し活トートバッグ

当選人数:10名

うちわが縦に入る大きめサイズのトートバッグ。

外側のポケットにはぬいぐるみを入れることができます。

バッグの内側に「当選祈願」と「ファンサ祈願」のお守りがこっそり印字された、推し活にピッタリのグッズです。

スタンプ2個コース:ファミマポイント500円相当

当選人数:120名

スタンプ2個で応募できるコース。

ファミマポイント500円相当がもらえます。

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります

サンリオの人気キャラクター 「ポチャッコ」と「シナモロール」をデザインした、推し活がはかどる限定グッズ。

ファミリーマートの「ポチャッコ&シナモロール ファミマの推し活ウィーク」は、2025年4月29日より開催です☆

Ⓒ 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E24032602

※画像はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナルグッズがもらえる・当たる!ファミリーマート サンリオ「ポチャッコ&シナモロール ファミマの推し活ウィーク」 appeared first on Dtimes.