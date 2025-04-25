昭和ヒット曲とのコラボ演出やドローンショーと融合も！ＧＷの夜空彩る花火大会まとめ
いよいよゴールデンウィークがスタート。各地でイベントが開かれ、中でも花火は大人気。伝統的な打ち上げ花火から昭和ヒット曲とのコラボ演出、ドローンとともに夜空を彩る最新型ナイトショーまで多種多彩。各地で開かれる主な花火大会をまとめた。詳細は各ホームページで。
【写真】昭和のヒット曲とダイナミックな花火がスペシャルコラボ
◆洞爺湖ロングラン花火大会（北海道洞爺湖町）、4月28日～10月31日午後8時45分～（約20分）
◆大曲の花火－春の章－（秋田県大仙市）、4月26日午後7時～（約1時間半）
◆FIRE DRONE FANTASIA（千葉県袖ケ浦市・東京ドイツ村）5月5日午後7時30分～（約10分）
◆昭和100年大花火（埼玉県所沢市・西武園ゆうえんち）、4月26、27、29、5月3～5日午後7時30分～（約7分）
◆ムーミン谷の湖上花火大会（埼玉県所沢市・ムーミンバレーパーク）、4月26～5月6日午後7時～（約5分）
◆春季熱海海上花火大会（静岡県熱海市）、4月28日・5月31日午後8時20分～（約20分）
◆花火スペクタキュラ「ミスティノーチェ」（愛知県蒲郡市・ラグーナテンボス）、5月3～5日午後7時30分～（約10分）
◆ムーンライトフィナーレ（三重県志摩市・志摩スペイン村）、4月26日～5月5日（時間未定）
◆花まつり鮎まつり（兵庫県加東市）、5月3日午後7時30分～（約1000発）
◆スターライトイリュージョン2025（和歌山県和歌山市・和歌山マリーナシティ）、5月3～5日午後7時～（約10分）
◆ゴールデンウィーク限定打ち上げ花火（広島県広島市・グランドプリンスホテル広島）、5月2、5日午後8時30分～（約1分半）
◆Fukuoka東区花火大会（福岡県福岡市）、4月26日午後7時半～（約1時間）
◆桜島と芸術花火2025（鹿児島県鹿児島市・マリンポート鹿児島）、4月26日午後7時～（約60分）
（よろず～ニュース編集部）