【マジくじ「アズールレーン バニーナイト ~指揮官とうさぎの夢~」】 販売期間:4月25日~5月16日16時 価格:990円 配送手数料:複数回注文でも「20個まで」全国一律660円で配送 発送目安:7月頃 発送予定

MAGES. は、同社が運営するオンラインくじサイト「MAGICくじONLINE(通称:マジくじオンライン)」にて、「アズールレーン バニーナイト ~指揮官とうさぎの夢~」の販売を4月25日12時より開始した。価格は990円。

マジくじ「アズールレーン バニーナイト ~指揮官とうさぎの夢~」は、S~F賞で構成される、スマホ向け海戦シューティング「アズールレーン」をモチーフとしたハズレ無しのオンラインくじ。2023年、2024年に実施したランジェリースタイルのイラストをテーマにした「スウィートナイトシリーズ」を更にパワーアップさせた、ランジェリー+バニーガールをコンセプトにした新規描き下ろしイラストに「ブレスト」、「フリードリヒ・デア・グローセ」、「ジョッフル」が登場。

描き下ろしイラストを使用したベッドシーツや抱き枕カバー、BIGアクリルスタンドの他、ゲーム内で登場したバニーガール衣装のイラストを使用したグッズもくじ景品にラインナップされている。

さらに、【15回セット】を購入すると、もれなく描き下ろしの表情差分イラストを使用した「BIGアクリルスタンド」がもらえる。

マジくじ「アズールレーン バニーナイト ~指揮官とうさぎの夢~」

販売期間:4月25日~5月16日16時

価格:990円

配送手数料:複数回注文でも「20個まで」全国一律660円で配送

発送目安:7月頃 発送予定

景品一覧詳細

S賞:ベッドシーツ(全1種)

キャラクター3人の描き下ろしイラスト(表情差分)を使用したA&J製スエード生地のベッドシーツ。

サイズ:約2,100×1,400mm(縦×横)

A賞:抱き枕カバー ブレスト(全1種)

ブレストの描き下ろしイラストを使用したA&J製ライクトロンリッチ生地の抱き枕カバー。

サイズ:約1,600×500mm(縦×横)

B賞:抱き枕カバー フリードリヒ・デア・グローセ(全1種)

フリードリヒ・デア・グローセの描き下ろしイラストを使用したA&J製ライクトロンリッチ生地の抱き枕カバー。

サイズ:約1,600×500mm(縦×横)

C賞:抱き枕カバー ジョッフル(全1種)

ジョッフルの描き下ろしイラストを使用したA&J製ライクトロンリッチ生地の抱き枕カバー。

サイズ:約1,600×500mm(縦×横)

D賞:BIGアクリルスタンド(全3種)

描き下ろしイラストを使用したBIGアクリルスタンド。

サイズ:約200×100mm(縦×横)

E賞:A3クリアポスター(全12種)

バニーガール衣装のゲーム内イラストを使用したA3クリアポスター。

サイズ:約420×297mm(縦×横)

F賞:コレクション色紙(全18種)

バニーガール衣装のゲーム内イラストを使用したコレクション色紙。

サイズ:約272×242mm(縦×横)

15連くじ購入特典:BIGアクリルスタンド(表情差分ver.)

描き下ろしイラスト(表情差分)を使用したBIGアクリルスタンドです。

サイズ:約200×100mm(縦×横)

特典スケジュール

ブレスト:4月25日~5月2日

フリードリヒ・デア・グローセ:5月2日~5月9日

ジョッフル:5月9日~5月16日

※特典は16時に切り替わります。

Xフォロー&RPキャンペーン実施!

マジゲット公式アカウント(@maji_get)をフォロー&対象ポストをリポストすると、抽選で3名様に「E賞 A3クリアポスター 全12種 コンプリートセット」がもらえるキャンペーンが開催されている。

※賞品の当選はXのDMでご連絡いたします。

※発送は通常景品と同じ7月頃を予定しております。

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.