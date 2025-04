歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムとストーリーズでファン達に向けて熱いメッセージを送っています。



【写真を見る】【浜崎あゆみ】「私たちが、私たち自身で居なければ、意味がない。」TA(ファン)達に熱いメッセージ



浜崎さんは、アジアツアー2025の初回公演のステージと思われる写真を数枚投稿。いずれの写真でも、自身のマークが大きく胸にプリントされたTシャツを着てチェックのミニと厚底のブーツを合わせたコーデで、「AYUMI HAMASAKI」と自身の姿がプリントされたTシャツを着たダンサー達を背後に従えて歌い踊っています。





浜崎さんは「私たちが、私たち自身で居なければ、意味がない。」と、持ち歌の「WE WISH」から、力強い言葉を投稿。





“Stay true to yourself no matter what people say.” (誰がなんと言おうと自分自身に正直でいよう) “We will always be here for you, TA!!!” (いつでもあなたたちのそばにいるからね、TA!!!)と、TA(ファン達)を応援するメッセージを送っています。





フォロワーからは「あゆはTAが守る」「TAがいる限り、ずっと安心して大丈夫」「一座最高」「僕達の側に居てくれてありがとう」と、ファンからの応援と感謝の言葉が集まり、熱い思いのやりとりが続いています。

