これからの予定【発言・イベント】
17:00 シュレーゲル・スイス中銀総裁、講演
19:00 ブレマン・スウェーデン中銀副総裁、講演
23:15 グリーン英中銀委員、討論会「インフレ、経済成長、そして金融政策」出席
トランプ米大統領、スーパーPAC（特別政治活動委員会）MAGA INC.主催夕食会出席
ドナルド・トランプ・ジュニア氏、ビジネスフォーラム夕食会出席（ハンガリー）
26日（土）
IMF世銀春季会合（ワシントン、～26日）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（5月8日まで）
ローマ教皇フランシスコの葬儀（バチカン）トランプ米大統領ら各首脳が出席
27日（日）
中国工業企業利益（3月）
※予定は変更されることがあります。
19:00 ブレマン・スウェーデン中銀副総裁、講演
23:15 グリーン英中銀委員、討論会「インフレ、経済成長、そして金融政策」出席
トランプ米大統領、スーパーPAC（特別政治活動委員会）MAGA INC.主催夕食会出席
ドナルド・トランプ・ジュニア氏、ビジネスフォーラム夕食会出席（ハンガリー）
26日（土）
IMF世銀春季会合（ワシントン、～26日）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（5月8日まで）
ローマ教皇フランシスコの葬儀（バチカン）トランプ米大統領ら各首脳が出席
27日（日）
中国工業企業利益（3月）
※予定は変更されることがあります。