ポケモン関連グッズを扱うオフィシャルショップ「ポケモンセンター」にて好評発売中のぬいぐるみ「Pokémon fit」シリーズに、新しくアローラ地方のポケモンが仲間入り!

さらに、ぬいぐるみとの生活をより楽しめるポーチなどの雑貨や、アローラ地方のポケモンたちの「全国ずかんメタルチャーム」も同時発売されます☆

ポケモンセンター「アローラ地方」グッズ

発売日:2025年5月10日(土)

※ポケモンセンターオンラインでは、5月8日(木)10時より販売

販売店舗:

・ポケモンセンター全店 ※営業時間の変更や臨時休業をしている場合があります。詳細は各店のスタッフボイスを確認ください

・ポケモンセンターオンライン

『ポケットモンスター サン・ムーン』『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』の舞台である「アローラ地方」

独自の自然環境䛻あわせて、ほかの地方と異なる姿をしている「リージョンフォーム」のポケモンや、異世界「ウルトラスペース」からやって来た謎の存在「ウルトラビースト」などが発見された地方です。

そんなアローラ地方のポケモンたちをデザインしたグッズがポケモンセンターに多数ラインナップ。

ぬいぐるみには「リージョンフォーム」や「ウルトラビースト」だけでなく、ルガルガン(たそがれのすがた)・ミミッキュ(ばれたすがた)など、すがた違いのポケモンを含む全116種が登場します☆

リージョンフォームを含めた全116種が新登場「Pokémon fit」アローラ地方

グッズ名・価格:

19 ぬいぐるみ Pokémon fit コラッタ(アローラのすがた) 1,430円(税込)

20 ぬいぐるみ Pokémon fit ラッタ(アローラのすがた) 1,760円(税込)

26 ぬいぐるみ Pokémon fit ライチュウ(アローラのすがた) 1,980円(税込)★

27 ぬいぐるみ Pokémon fit サンド(アローラのすがた) 1,430円(税込)

28 ぬいぐるみ Pokémon fit サンドパン(アローラのすがた) 1,760円(税込)

37 ぬいぐるみ Pokémon fit ロコン(アローラのすがた) 1,430円(税込)★

38 ぬいぐるみ Pokémon fit キュウコン(アローラのすがた) 1,760円(税込)★

50 ぬいぐるみ Pokémon fit ディグダ(アローラのすがた) 1,430円(税込)

51 ぬいぐるみ Pokémon fit ダグトリオ(アローラのすがた) 1,760円(税込)

52 ぬいぐるみ Pokémon fit ニャース(アローラのすがた) 1,430円(税込)

53 ぬいぐるみ Pokémon fit ペルシアン(アローラのすがた) 1,760円(税込)

74 ぬいぐるみ Pokémon fit イシツブテ(アローラのすがた) 1,430円(税込)

75 ぬいぐるみ Pokémon fit ゴローン(アローラのすがた) 1,760円(税込)

76 ぬいぐるみ Pokémon fit ゴローニャ(アローラのすがた) 1,980円(税込)

88 ぬいぐるみ Pokémon fit ベトベター(アローラのすがた) 1,430円(税込)

89 ぬいぐるみ Pokémon fit ベトベトン(アローラのすがた) 1,760円(税込)

103 ぬいぐるみ Pokémon fit ナッシー(アローラのすがた) 1,760円(税込)

105 ぬいぐるみ Pokémon fit ガラガラ(アローラのすがた) 1,760円(税込)

722 ぬいぐるみ Pokémon fit モクロー 1,430円(税込)★

723 ぬいぐるみ Pokémon fit フクスロー 1,760円(税込)

724 ぬいぐるみ Pokémon fit ジュナイパー 1,980円(税込)

725 ぬいぐるみ Pokémon fit ニャビー 1,430円(税込)

726 ぬいぐるみ Pokémon fit ニャヒート 1,760円(税込)

727 ぬいぐるみ Pokémon fit ガオガエン 1,980円(税込)

728 ぬいぐるみ Pokémon fit アシマリ 1,430円(税込)

729 ぬいぐるみ Pokémon fit オシャマリ 1,760円(税込)

730 ぬいぐるみ Pokémon fit アシレーヌ 1,980円(税込)

731 ぬいぐるみ Pokémon fit ツツケラ 1,430円(税込)

732 ぬいぐるみ Pokémon fit ケララッパ 1,760円(税込)

733 ぬいぐるみ Pokémon fit ドデカバシ 1,980円(税込)

734 ぬいぐるみ Pokémon fit ヤングース 1,430円(税込)

735 ぬいぐるみ Pokémon fit デカグース 1,760円(税込)

736 ぬいぐるみ Pokémon fit アゴジムシ 1,430円(税込)

737 ぬいぐるみ Pokémon fit デンヂムシ 1,760円(税込)

738 ぬいぐるみ Pokémon fit クワガノン 1,980円(税込)

739 ぬいぐるみ Pokémon fit マケンカニ 1,430円(税込)

740 ぬいぐるみ Pokémon fit ケケンカニ 1,760円(税込)

741 ぬいぐるみ Pokémon fit オドリドリ(めらめらスタイル) 1,430円(税込)

741 ぬいぐるみ Pokémon fit オドリドリ(ぱちぱちスタイル) 1,430円(税込)

741 ぬいぐるみ Pokémon fit オドリドリ(ふらふらスタイル) 1,430円(税込)

741 ぬいぐるみ Pokémon fit オドリドリ(まいまいスタイル) 1,430円(税込)

742 ぬいぐるみ Pokémon fit アブリー 1,430円(税込)

743 ぬいぐるみ Pokémon fit アブリボン 1,760円(税込)

744 ぬいぐるみ Pokémon fit イワンコ 1,430円(税込)★

745 ぬいぐるみ Pokémon fit ルガルガン(まひるのすがた) 1,760円(税込)★

745 ぬいぐるみ Pokémon fit ルガルガン(まよなかのすがた) 1,760円(税込)★

745 ぬいぐるみ Pokémon fit ルガルガン(たそがれのすがた) 1,760円(税込)★

746 ぬいぐるみ Pokémon fit ヨワシ(たんどくのすがた) 1,430円(税込)

746 ぬいぐるみ Pokémon fit ヨワシ(むれたすがた) 1,430円(税込)

747 ぬいぐるみ Pokémon fit ヒドイデ 1,430円(税込)

748 ぬいぐるみ Pokémon fit ドヒドイデ 1,760円(税込)

749 ぬいぐるみ Pokémon fit ドロバンコ 1,430円(税込)

750 ぬいぐるみ Pokémon fit バンバドロ 1,760円(税込)

751 ぬいぐるみ Pokémon fit シズクモ 1,430円(税込)

752 ぬいぐるみ Pokémon fit オニシズクモ 1,760円(税込)

753 ぬいぐるみ Pokémon fit カリキリ 1,430円(税込)

754 ぬいぐるみ Pokémon fit ラランテス 1,760円(税込)

755 ぬいぐるみ Pokémon fit ネマシュ 1,430円(税込)

756 ぬいぐるみ Pokémon fit マシェード 1,760円(税込)

757 ぬいぐるみ Pokémon fit ヤトウモリ 1,430円(税込)

758 ぬいぐるみ Pokémon fit エンニュート 1,760円(税込)

759 ぬいぐるみ Pokémon fit ヌイコグマ 1,430円(税込)

760 ぬいぐるみ Pokémon fit キテルグマ 1,760円(税込)

761 ぬいぐるみ Pokémon fit アマカジ 1,430円(税込)

762 ぬいぐるみ Pokémon fit アママイコ 1,760円(税込)

763 ぬいぐるみ Pokémon fit アマージョ 1,980円(税込)

764 ぬいぐるみ Pokémon fit キュワワー 1,430円(税込)

765 ぬいぐるみ Pokémon fit ヤレユータン 1,430円(税込)

766 ぬいぐるみ Pokémon fit ナゲツケサル 1,430円(税込)

767 ぬいぐるみ Pokémon fit コソクムシ 1,430円(税込)

768 ぬいぐるみ Pokémon fit グソクムシャ 1,760円(税込)

769 ぬいぐるみ Pokémon fit スナバァ 1,430円(税込)

770 ぬいぐるみ Pokémon fit シロデスナ 1,760円(税込)

771 ぬいぐるみ Pokémon fit ナマコブシ 1,430円(税込)★

772 ぬいぐるみ Pokémon fit タイプ:ヌル 1,980円(税込)

773 ぬいぐるみ Pokémon fit シルヴァディ(タイプ:ノーマル) 1,980円(税込)

774 ぬいぐるみ Pokémon fit メテノ(りゅうせいのすがた) 1,430円(税込)

774 ぬいぐるみ Pokémon fit メテノ(あかいろのコア) 1,430円(税込)

775 ぬいぐるみ Pokémon fit ネッコアラ 1,430円(税込)

776 ぬいぐるみ Pokémon fit バクガメス 1,430円(税込)

777 ぬいぐるみ Pokémon fit トゲデマル 1,430円(税込)

778 ぬいぐるみ Pokémon fit ミミッキュ(ばけたすがた) 1,430円(税込)★

778 ぬいぐるみ Pokémon fit ミミッキュ(ばれたすがた) 1,430円(税込)★

779 ぬいぐるみ Pokémon fit ハギギシリ 1,430円(税込)

780 ぬいぐるみ Pokémon fit ジジーロン 1,430円(税込)

781 ぬいぐるみ Pokémon fit ダダリン 1,430円(税込)

782 ぬいぐるみ Pokémon fit ジャラコ 1,430円(税込)

783 ぬいぐるみ Pokémon fit ジャランゴ 1,760円(税込)

784 ぬいぐるみ Pokémon fit ジャラランガ 1,980円(税込)

785 ぬいぐるみ Pokémon fit カプ・コケコ 1,980円(税込)★

786 ぬいぐるみ Pokémon fit カプ・テテフ 1,980円(税込)★

787 ぬいぐるみ Pokémon fit カプ・ブルル 1,980円(税込)

788 ぬいぐるみ Pokémon fit カプ・レヒレ 1,980円(税込)

789 ぬいぐるみ Pokémon fit コスモッグ 1,760円(税込)★

790 ぬいぐるみ Pokémon fit コスモウム 1,980円(税込)

791 ぬいぐるみ Pokémon fit ソルガレオ 2,420円(税込)★

792 ぬいぐるみ Pokémon fit ルナアーラ 2,420円(税込)★

793 ぬいぐるみ Pokémon fit ウツロイド 2,420円(税込)

794 ぬいぐるみ Pokémon fit マッシブーン 2,420円(税込)

795 ぬいぐるみ Pokémon fit フェローチェ 2,420円(税込)

796 ぬいぐるみ Pokémon fit デンジュモク 2,420円(税込)

797 ぬいぐるみ Pokémon fit テッカグヤ 2,420円(税込)

798 ぬいぐるみ Pokémon fit カミツルギ 2,420円(税込)

799 ぬいぐるみ Pokémon fit アクジキング 2,420円(税込)

800 ぬいぐるみ Pokémon fit ネクロズマ 2,420円(税込)★

800 ぬいぐるみ Pokémon fit ネクロズマ(たそがれのたてがみ) 2,420円(税込)★

800 ぬいぐるみ Pokémon fit ネクロズマ(あかつきのつばさ) 2,420円(税込)★

800 ぬいぐるみ Pokémon fit ネクロズマ(ウルトラネクロズマ) 2,420円(税込)★

801 ぬいぐるみ Pokémon fit マギアナ 1,980円(税込)

802 ぬいぐるみ Pokémon fit マーシャドー 1,980円(税込)

802 ぬいぐるみ Pokémon fit ぜんりょくのマーシャドー 1,980円(税込)

803 ぬいぐるみ Pokémon fit ベベノム 1,760円(税込)

804 ぬいぐるみ Pokémon fit アーゴヨン 2,420円(税込)

805 ぬいぐるみ Pokémon fit ツンデツンデ 2,420円(税込)

806 ぬいぐるみ Pokémon fit ズガドーン 2,420円(税込)

807 ぬいぐるみ Pokémon fit ゼラオラ 1,980円(税込)★

※★のついているものは、Amazon.co.jp「ポケモンストア」では、5月10日(土)より予約受付予定しています。Amazon.co.jp「ポケモンストア」での発売日は、5月17日(土)を予定していますが、数に限りがあるため、予約時点で予定数量に達する場合もあります

2018年7月より販売されている、手のひらサイズのぬいぐるみシリーズ「Pokémon fit」

『ポケットモンスター 赤・緑』の舞台であるカントー地方から、今回新登場となるアローラ地方までのラインナップ数を含めると、累計900種以上に到達しています。

そんな「Pokémon fit」から、アローラ地方のリージョンフォームを含めた全116種が新登場!

アローラ地方で最初にパートナー候補となるのモクロー・ニャビー・アシマリと

その進化後のポケモンたちはもちろん、

カプ・コケコ/カプ・テテフ/カプ・ブルル/カプ・レヒレなど、アローラ地方で新たに発見されたポケモンたち、

カリキリ・ラランテス

ライチュウ(アローラのすがた)やキュウコン(アローラのすがた)などの「リージョンフォーム」ポケモンたちや、

異世界䛛ら来たと言われる「ウルトラビースト」もラインナップされます。

ポケモンぬいぐるみとの生活をより楽しめる雑貨が新発売

グッズ名・価格:

リーリエのドラムバッグ風 ミニバッグ 4,950円(税込)

連れ歩きポーチ モンスターボール 2,970円(税込)

もちものミニミニマスコット モモンのみ 605円(税込)

もちものミニミニマスコット オレンのみ 605円(税込)

もちものミニミニマスコット たべのこし 605円(税込)

もちものミニミニマスコット かわらずのいし 605円(税込)

ぬいぐるみウォールポケット ピカチュウ 4,950円(税込)

ぬいぐるみウォールポケット ポケモンセンター 4,950円(税込)

ポケモンぬいぐるみとの生活をより楽しめる雑貨がポケモンセンターに登場。

『ポケットモンスター サン・ムーン』に登場するトレーナー、リーリエが持っているドラムバッグをイメージしたミニバッグや

モンスターボールをイメージした連れ歩きポーチ、

「Pokémon fit」シリーズなどに持たせることもできるモモンのみや

たべのこしデザインの「もちものミニミニマスコット」などがラインナップされます。

さらに「ぬいぐるみウォールポケット」は、ピカチュウと

ポケモンセンターをイメージした2種類のデザインがあり、ぬいぐるみを部屋に飾ったり、収納して持ち運んだりすることができます。

アローラ地方の「Pokémon fit」とともに楽しめるグッズです。

※ぬいぐるみは別売りです

アローラ地方のポケモンたちの「全国ずかんメタルチャーム」が登場

グッズ名・価格:

全国ずかんメタルチャームA019・A020 385円(税込)

全国ずかんメタルチャームA026 198円(税込)

全国ずかんメタルチャームA052・A053 385円(税込)

全国ずかんメタルチャームA088・A089 385円(税込)

全国ずかんメタルチャームA050・A051 385円(税込)

全国ずかんメタルチャームA105 198円(税込)

全国ずかんメタルチャームA074・A075・A076 561円(税込)

全国ずかんメタルチャームA027・A028 385円(税込)

全国ずかんメタルチャームA037・A038 385円(税込)

全国ずかんメタルチャームA103 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム725・726・727 561円(税込)

全国ずかんメタルチャーム728・729・730 561円(税込)

全国ずかんメタルチャーム731・732・733 561円(税込)

全国ずかんメタルチャーム734・735 385円(税込)

全国ずかんメタルチャーム736・737・738 561円(税込)

全国ずかんメタルチャーム739・740 385円(税込)

全国ずかんメタルチャーム741 726円(税込)

全国ずかんメタルチャーム742・743 385円(税込)

全国ずかんメタルチャーム744・745 726円(税込)

全国ずかんメタルチャーム746 385円(税込)

全国ずかんメタルチャーム747・748 385円(税込)

全国ずかんメタルチャーム749・750 385円(税込)

全国ずかんメタルチャーム751・752 385円(税込)

全国ずかんメタルチャーム753・754 385円(税込)

全国ずかんメタルチャーム755・756 385円(税込)

全国ずかんメタルチャーム757・758 385円(税込)

全国ずかんメタルチャーム759・760 385円(税込)

全国ずかんメタルチャーム761・762・763 561円(税込)

全国ずかんメタルチャーム764 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム765 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム766 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム767・768 385円(税込)

全国ずかんメタルチャーム769・770 385円(税込)

全国ずかんメタルチャーム771 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム772・773 385円(税込)

全国ずかんメタルチャーム774 385円(税込)

全国ずかんメタルチャーム775 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム776 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム777 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム778 385円(税込)

全国ずかんメタルチャーム779 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム780 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム781 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム782・783・784 561円(税込)

全国ずかんメタルチャーム785 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム786 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム787 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム788 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム789・790・791・792 726円(税込)

全国ずかんメタルチャーム793 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム794 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム795 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム796 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム797 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム798 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム799 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム800 726円(税込)

全国ずかんメタルチャーム801 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム802 385円(税込)

全国ずかんメタルチャーム803・804 385円(税込)

全国ずかんメタルチャーム805 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム806 198円(税込)

全国ずかんメタルチャーム807 198円(税込)

アローラ地方のポケモンたちの「全国ずかんメタルチャーム」も、ポケモンセンターにラインナップ。

コスモッグ・コスモウム・ソルガレオ・ルナアーラのセットをはじめ、全63種類のチャームが展開されます。

「ポケモンカフェ」の「選べるポケモンラテ」に、アローラ地方のポケモンたちが仲間入り

所在地:

ポケモンカフェ(東京・日本橋)〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目11番2号 日本橋郄島屋S.C.東館 5階電話番号:03-6262-3439ポケモンカフェ(大阪・心斎橋)〒542-8501 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館9階電話番号:06-4256-1160

東京・日本橋と大阪・心斎橋の「ポケモンカフェ」では、「選べるポケモンラテ」のアローラ地方で発見されたポケモンたちが仲間入り。

リージョンフォーム、ウルトラビーストやすがた違いのポケモンを含めて、新たに加わるラテアートは115種類。

全933種のラテから、お気に入りのポケモンを見つけることができます。

手のひらサイズのぬいぐるみ「Pokémon fit」 シリーズの新作やグッズが多数ラインナップ。

ポケモンセンターにて2025年5月10日より販売される「アローラ地方」グッズの紹介でした☆

