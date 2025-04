「北山宏光 NEW WORLD」#3

2023年にソロアーティストとして再始動した北山宏光。昨年は1stアルバム「ZOO」をリリースし、9都市を巡る全国ツアー「HIROMITSU KITAYAMA 『ZOO』」では約6万5000人を動員する成功を収めた。さらに今年もTOBEアーティストが集結したドームコンサート「to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜」において歌、ダンス、MCで存在感を示した。

アーティストとしてはもちろん、ドラマやバラエティでも目覚ましい活躍が続く北山の新たな冠番組が、4月4日からフジテレビTWOでスタートした「北山宏光 NEW WORLD」だ。この番組は北山がロケに出て"やってみたかったこと"に挑戦。新たな世界を体験する様子に密着するだけでなく、"会いたかった人"や友人とのトークを繰り広げるパートもあり、北山のいくつもの魅力を味わえるバラエティとなっている。

#1では親友である三代目J SOUL BROTHERSの今市隆二をゲストに招き、チームラボボーダレス(麻布台ヒルズ)を体験。最先端のデジタルテクノロジーを駆使した没入型のアート作品に刺激を受けると、デジタル空間アーティストのせきぐちあいみのもとでVRゴーグルを着用した作品づくりにチャレンジした。

さらに#2では今市と共にお酒を酌み交わしながらほろ酔い2ショットトークを展開。2人が初めて飲んだ日や再スタートを決めた時の心境といった真剣な話から、プライベートでの一人酒事情などの等身大な話題まで、北山の素の表情を垣間見ることができた。

5月2日(金)放送の#3と5月16日(金)放送の#4のテーマは「陶芸・和の美学」。北山がやってみたかったという陶芸に挑戦し、自分で作った器でゲストのキャイ〜ンの2人をもてなす。今回も真剣トークが繰り広げられるため、北山が新たな世界に出合っていく姿と共に期待が高まる。

今後も、7月から開催される全国ツアー「HIROMITSU KITAYAMA LIVE TOUR 2025『波紋-HAMON-』」や11月から上演される主演舞台「醉いどれ天使」など、さらに活躍の幅を広げていくだけに、「北山宏光 NEW WORLD」で彼の魅力の現在地を堪能しておきたい。

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

北山宏光 NEW WORLD #1

放送日時:2025年5月1日(木)23:00〜

北山宏光 NEW WORLD #2

放送日時:2025年5月1日(木)23:30〜

北山宏光 NEW WORLD #3

放送日時:2025年5月2日(金)23:30〜

北山宏光 NEW WORLD #4

放送日時:2025年5月16日(金)23:30〜

チャンネル:フジテレビTWO ドラマ・アニメ

※放送スケジュールは変更になる場合があります

