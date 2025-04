ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、内側のテープでサイズ調整もできる、ディズニーデザイン「つば広ハット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「つば広ハット」クラシック・プー

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:4,490円(税込)

頭周りサイズ:フリー(約56〜58cm)

つばの長さ:約10cm

品質:【本体】ポリエステル100%、【つば裏】ポリエステル65%・綿35%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「クラシック・プー」デザインのつば広ハット。

コーディネートしやすいシンプルなカラーが基調で、さらに顔をすっぽりとカバーできるのが魅力的!

サイドには「クラシック・プー」とお花の刺繍入り☆

刺繍は淡い色合いで施され、おしゃれなアクセントになっています。

後ろにはリボンが◎

細いリボンでさりげなく、上品な雰囲気です。

内側は水色と白のストライプ柄で爽やかに。

つばを折ってストライプ柄があえて見えるようにかぶっても素敵です。

つばの縁はワイヤー入りなのでお気に入りの形に調整が可能!

内側は抗菌防臭機能のメッシュ素材を使用しています。

内側のテープでサイズ調節をすることも◎

晴れた日はつば広帽子でおしゃれに日よけ!

内側のテープでサイズ調整もできる、ディズニーデザイン「つば広ハット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

