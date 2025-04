様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から「くまのプーさん」をモチーフにした新作リング(指輪)『Honey Nap』が登場!

シルバーにイエローゴールドコーティングをほどこした特別仕様のリングで、オンライン予約期間限定・数量限定で販売されます。

また、全国のケイウノ店舗では、2025年8月1日(金)よりK14イエローゴールド(およびK18イエローゴールド)になって発売予定です。

ケイウノ ディズニー『くまのプーさん』Honey Nap

販売方法・販売店舗・価格:

【予約販売】オンラインショッピング

・シルバー925(イエローゴールドコーティング)26,400円(税込)※オンライン予約期間限定・数量限定販売

・K14イエローゴールド 198,000円

・K18イエローゴールド 275,000円

【一般販売】全国のケイウノ店舗

・K14イエローゴールド 198,000円

・K18イエローゴールド 275,000円

発売日:

【予約販売】予約期間と発送日

<一次予約>

2025年4月15日(火)11:00 〜 4月25日(金)10:59

2025年8月初旬頃より順次発送

<二次予約>

2025年4月25日(金)12:00 〜 5月23日(金)17:59

2025年8月中旬頃より順次発送

※一次・二次それぞれ、各素材合計で200個までを上限として予約受け付け

【一般販売】

2025年8月1日(金)

※店舗にはK14イエローゴールドの商品を用意。K18イエローゴールドは受注生産で承ります

「くまのプーさん」をモチーフにしたリング(指輪)『Honey Nap』

たっぷりのはちみつに、両手を広げて飛び込む「くまのプーさん」の姿が立体的にデザインされています!

そんな姿の「くまのプーさん」の幸せあふれる笑顔を見つめるたび、ほんわか癒されそう☆

また、にっこり顔やトレードマークのぷっくりお腹も立体的に表現されています。

そしてオーダーメイドブランドならではの技術力を活かし、「くまのプーさん」のチャームポイントを存分に感じられるよう360度作りこまれています。

愛おしい姿をどの角度からも楽しめる、可愛さいっぱいのデザイン◎

「くまのプーさん」をモチーフにしたユニークで存在感抜群なリング。

ケイウノのオンラインショッピングにて2025年4月15日(火)より予約受付開始、全国のケイウノ店舗では、2025年8月1日(金)より発売予定です☆

