ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は2025年4月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『いないいないばあっ!』グッズを紹介します!

セガプライズ『NHKいないいないばあっ!』グッズ

投入時期:2025年4月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

NHK Eテレで放送されている、人気の幼児向けテレビ番組『いないいないばあっ!』

セガから投入される2025年4月のプライズとして、ニューデザインの「ワンワン」たちのぬいぐるみや、コスチュームを着た「ワンワン」のマスコットが登場します☆

NHKいないいないばあっ! ワンワン&ぽぅぽ&ゴットンのぬいぐるみ

投入時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全3種(ワンワン、ゴットン、ぽぅぽ)

子どもたちに人気のキャラクターがぬいぐるみになって登場。

ニューデザインの「ワンワン」「ぽぅぽ」「ゴットン」がラインナップされます。

コレクションして並べたくなるかわいさです。

NHKいないいないばあっ! ワンワンのマスコット 〜いろいろコスチューム〜Vol.2

投入時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約7×5×10cm

種類:全3種(旅がらすワン太郎、スーパーワン、エプロン)

いろいろなコスチュームを着た「ワンワン」のマスコット第2弾。

コスチュームは、「ワンワン」が番組内で身に着けていた衣装です。

今回は、「旅がらすワン太郎」「スーパーワン」「エプロン」の3種が展開されます。

「ワンワン」や「ぽぅぽ」たちのかわいいぬいぐるみやマスコット。

2025年4月より全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズ『NHKいないいないばあっ!』グッズの紹介でした☆

